„Asasinul” Ricky Hatton, legendă a boxului britanic, s-a sinucis, confirmă autopsia

Marele boxer britanic Ricky Hatton a murit prin sinucidere, potrivit anchetei.

Campionul mondial la două categorii de greutate, în vârstă de 46 de ani, a fost găsit inconștient în dormitorul său pe 14 septembrie de către managerul și prietenul său, Paul Speak.

Hatton a fost văzut ultima oară de familia sa pe 12 septembrie, când părea „bine”.

Însă a doua zi nu s-a prezentat la un eveniment, așa cum era de așteptat, conform Sky Sports.

Găsit inconștient în dormitor

În dimineața zilei de 14 septembrie, managerul său, Paul Speak, a mers la locuința boxerului pentru a-l duce la aeroportul din Manchester, unde urma să ia un zbor către Dubai pentru o conferință de presă în care urma să-și anunțe oficial revenirea în ring.

Hatton a fost găsit inconștient în dormitor.

Moartea legendei boxului britanic a lăsat familia îndurerată și armata sa de fani șocată.

El a fost înmormântat vineri, 12 octombrie, la Catedrala din Manchester, unde mii de oameni s-au adunat pe străzi pentru a-și prezenta omagiile în timp ce cortegiul funerar trecea pe lângă repere importante ale orașului.

Cel mai bun luptător din categoria sa

Hatton, supranumit „The Hitman” (Asasinul), a câștigat multiple campionate mondiale la categoria super-ușoară și unul la categoria welter în timpul unei cariere profesionale care s-a întins între 1997 și 2012.

În 2005, într-una dintre cele mai memorabile nopți din istoria boxului britanic, el l-a detronat pe marele Kostya Tszyu la MEN Arena din Manchester, devenind campion mondial și fiind recunoscut ca cel mai bun luptător din categoria sa.

Apoi l-a învins pe Carlos Maussa, unificând titlurile IBF și WBA.

Prima înfrângere din carieră

Hatton și-a făcut debutul la categoria welter în 2006, câștigând titlul WBA învingându-l pe Luis Collazo.

După ce a recâștigat centura IBF la categoria super-ușoară în 2007, a adus o mulțime de suporteri la Las Vegas când l-a înfruntat pe Floyd Mayweather.

Superstarul american i-a adus lui Hatton prima înfrângere din cariera sa profesională.

Cel mai iubit luptător britanic

Cariera sa a inclus lupte epice împotriva unor mari boxeri ai epocii sale. El s-a întors la Las Vegas în 2009 pentru a lupta împotriva lui Manny Pacquiao. Hatton s-a retras în 2011, dar a revenit în 2012, când a fost învins de Vyacheslav Senchenko.

Urma să revină pe ring la sfârșitul acestui an, iar conferința de presă de la Dubai trebuia să fie momentul în care să-și anunțe oficial întoarcerea în box.

Popularitatea lui Hatton a depășit granițele sportului, boxerul construindu-și o bază de fani pasionați pe măsură ce a avansat în clasament și a devenit unul dintre cei mai iubiți luptători britanici.