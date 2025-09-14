Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit la vârsta de 46 de ani

Fost campion mondial, Ricky Hatton a câștigat titluri la categoria superușoară și welter, înainte de a se retrage în 2012.

El urma să revină în ring la un eveniment programat în Dubai, mai târziu în acest an.

Poliția din Greater Manchester a transmis într-un comunicat că duminică dimineață a fost găsit trupul neînsuflețit al unei persoane într-o locuință din Hyde, un oraș din nordul Angliei.

„Moartea nu este tratată ca fiind suspectă”, a precizat un purtător de cuvânt al poliției.

De-a lungul carierei sale, Hatton a obținut 45 de victorii în 48 de meciuri, însă după retragere a mărturisit că a încercat de mai multe ori să se sinucidă și a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia, alcoolul și drogurile.

„O luam razna cu băutura și asta a dus la droguri”, a declarat la BBC Radio, în 2016, adăugând că era „ca un tren scăpat de sub control”.

Hatton a avut un parcurs perfect de 43-0 până în 2007, când a fost învins prin KO de Floyd Mayweather Jr, la Las Vegas, și nu și-a mai regăsit niciodată forma de odinioară.