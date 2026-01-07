Cristi Chivu își înfruntă fosta echipă în etapa a 19-a din Serie A. Inter joacă pe terenul Parmei

Meciul are o semnificație specială pentru Cristi Chivu, actualul antrenor al Interului. Românul a pregătit echipa Parma în sezonul trecut. A reușit să o salveze de la retrogradare, după 13 meciuri petrecute pe bancă.

Inter este lider în Serie A, cu 39 de puncte. Are avans de un singur punct față de AC Milan, care joacă joi, pe teren propriu, cu formația patronată de Dan Șucu, Genoa.

Napoli ar putea devansa echipa lui Cristi Chivu în fruntea clasamentului. Este la doar trei puncte în urmă și jucând cu Verona. Partida este programată miercuri seară, de la ora 19:30.

Formația lui Chivu vine după cinci victorii consecutive în campionat, ultima înfrângere datând din 23 noiembrie 2025, 0-1 cu AC Milan.

Parma ocupă locul 14, în prezent, cu 18 puncte din 17 meciuri, în primul sezon sub comanda lui Carlos Cuesta, fost secund al lui Mikel Arteta la Arsenal.

Ultimul duel direct dintre Parma și Inter, disputat pe 5 aprilie 2025, a avut o miză uriașă. Remiza obținută atunci de Parma a contribuit decisiv la pierderea titlului de către Inter. Echipa din Milano a încheiat sezonul trecut la un singur punct în urma campioanei Napoli.