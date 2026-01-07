Prima pagină » Sport » SUA, campioana en-titre, se califică în semifinalele United Cup la tenis. Coco Gauff, decisivă

SUA, campioana en-titre, a avansat miercuri în semifinalele United Cup, trecând cu 2-1 de Grecia, la Perth (Australia), în sferturi. Lidera echipei americane, Coco Gauff, a obținut două victorii decisive, la simplu și dublu mixt. Semifinalele sunt programate sâmbătă, la Sydney.
07 ian. 2026, 10:25, Sport

Coco Gauff, locul 4 mondial, a deschis confruntarea cu Grecia printr-o victorie clară în proba de simplu, 6-3, 6-2 în fața Mariei Sakkari, oferind echipei din SUA un avantaj de 1-0.

În meciul următor, la simplu masculin, americanul Taylor Fritz, afectat de o tendinită la genunchi, a pierdut cu Stefanos Tsitsipas. Fritza a pierdut cu scorul de 4-6, 5-7, trimițând întâlnirea în meciul decisiv, de dublu mixt.

La dublu mixt, Coco Gauff și Christian Harrison au trecut de perechea Tsitsipas/Sakkari cu 4-6, 6-4, 10-8. Americanii au început în forță super tie-break-ul, conducând cu 4-0 și 5-1, însă grecii au revenit până la 6-6. Finalul le-a aparținut însă lui Gauff și Harrison, care au gestionat mai bine momentele-cheie.

„Am lovit bine mingea astăzi, iar când se întâmplă asta, și deplasarea mea este foarte bună. De obicei știu din start când va fi o zi bună”, a declarat Gauff după victoria la simplu.

Tot miercuri, la Perth, Stan Wawrinka, aflat în ultimul său sezon înainte de retragere, urma să conducă Elveția în duelul cu Argentina, din sferturi.

În paralel, la Sydney, Hubert Hurkacz și Iga Świątek au câștigat meciurile de simplu, asigurând Poloniei o victorie cu 2-0 împotriva Olandei, în Grupa F, și calificarea în sferturile de finală, în care va întâlni Australia.

