Swiatek, apel pentru mai multă intimitate, la Australian Open: Suntem jucători sau animale la zoo?

Reacția polonezei vine la o zi după ce Coco Gauff a atras atenția asupra accesului aproape nelimitat al camerelor la Australian Open. Un subiect intens discutat după ce un moment de frustrare al americancei, petrecut în afara terenului, a devenit viral. Gauff a distrus o rachetă într-o zonă din apropierea vestiarelor, după eliminarea sa din sferturile de finală.

Întrebată despre echilibrul dintre divertisment și viața privată a jucătorilor, Swiatek, eliminată miercuri de Elena Rybakina, a declarat că uneori atenția constantă este excesivă.

„Întrebarea este dacă suntem jucători de tenis sau animale la zoo, observate non-stop, chiar și în momentele cele mai private”, a declarat Swiatek, la conferința de presă după sfertul de finală cu Rybakina, potrivit AP.

Swiatek a recunoscut ulterior că formularea a fost exagerată, adăugând că „ar fi plăcut să existe puțină intimitate și să poți avea propriul proces fără să fii mereu urmărită”.

Swiatek și Gauff se numără printre cele mai importante jucătoare din circuitul feminin, ceea ce explică atenția sporită asupra lor la turneu. Totuși, poloneza a subliniat că acest lucru nu ar trebui să însemne lipsa totală a spațiului personal.

Sportiva a amintit și un incident devenit viral, în care a fost oprită de agenții de securitate după ce și-a uitat acreditarea, subliniind că astfel de momente nu țin de rolul unui jucător profesionist.

„Să fim urmăriți pe teren și la conferințe de presă este parte din meseria noastră. Dar nu este rolul nostru să devenim meme-uri pentru astfel de momente”, a spus ea.

Swiatek afirmă că ar prefera să exerseze anumite elemente ale jocului fără să fie filmată

Supravegherea video din afara terenului nu este specifică doar la Australian Open. Însă, organizatorii turneului de la Melbourne au extins evenimentul într-un festival de trei săptămâni, cu accent pe implicarea fanilor și accesul din culise.

Chiar dacă imaginile din zonele non-publice nu sunt întotdeauna difuzate oficial, jucătorii sunt conștienți că multe ajung rapid pe internet.

Swiatek a precizat că există elemente ale jocului pe care ar dori să le exerseze chiar înainte de intrarea pe teren. În plus, ar aprecia existența unui spațiu în care să poată face acest lucru fără a fi filmată.

La rândul ei, Coco Gauff, locul 3 mondial, a explicat că a încercat să își consume frustrarea într-un loc ferit de public, tocmai pentru a evita un comportament nepotrivit în fața fanilor.

„Simt că sunt momente care nu ar trebui difuzate. La acest turneu, singurul loc cu adevărat privat pare să fie vestiarul”, a declarat jucătoarea americană.