Jessica Pegula, în premieră în semifinale la Australian Open, după victoria cu Amanda Anisimova

Partida, o confruntare exclusiv americană, a durat o oră și 35 de minute. Pentru Pegula, succesul marchează o revanșă simbolică, după ce în 2021 pierdea în sferturi la Australian Open în fața unei alte jucătoare din SUA, Jennifer Brady, finalistă ulterior.

„Este extraordinar. La US Open am reușit să ajung mai departe în ultimii ani, dar aici a fost primul Grand Slam unde am simțit că pot face un pas important înainte. Am simțit că semifinala trebuie să vină”, a declarat Pegula la interviul de pe teren.

Aceasta este a treia semifinală de Grand Slam din cariera lui Pegula și prima obținută în afara US Open.

Victoria cu Anisimova reprezintă a opta victorie consecutivă a Jessicăi Pegula împotriva unei jucătoare americane într-un turneu de Grand Slam.

Totodată, ea a devenit prima jucătoare din SUA care învinge trei compatrioate la aceeași ediție a Australian Open, după Gigi Fernández, în 1993.

La ediția din 2026, Pegula le-a mai eliminat pe McCartney Kessler (turul doi) și pe campioana en-titre de la Melbourne, Madison Keys (optimi de finală). De asemenea, sportiva și-a consolidat bilanțul direct cu Anisimova, ajungând la 4-0 în meciurile disputate în circuitul WTA.

Jessica Pegula – Elena Rybakina, în semifinale

În semifinale, Pegula o va întâlni pe Elena Rybakina, care a obținut calificarea după ce a produs surpriza zilei, eliminând-o pe Iga Swiatek, cap de serie numărul 2, în sferturile de finală.

Rybakina, favorită numărul 5, s-a impus în fața polonezei cu 7-5, 6-1, într-un meci care a durat o oră și 35 de minute. Jucătoarea din Kazahstan a câștigat opt dintre ultimele nouă game-uri ale partidei și a egalat bilanțul direct cu Swiatek, 6-6. Este prima semifinală a Elenei Rybakina la Australian Open din 2023, când a ajuns până în finală.

Deși a avut un procentaj modest al primului serviciu (49%), Rybakina a dominat jocul pe propriul serviciu, reușind 11 ași din totalul de 26 de lovituri câștigătoare și pierzând doar 12 puncte în ultimele opt game-uri de serviciu. În schimb, Swiatek a avut dificultăți în a menține ritmul, încheind meciul cu doar 10 lovituri câștigătoare și 25 de erori neforțate.

Rybakina a ajuns la 18 victorii în ultimele 19 meciuri disputate și la opt succese consecutive împotriva unor jucătoare din Top 10 WTA.

Campioana de la Wimbledon 2022 va încerca, în duelul cu Jessica Pegula, să obțină calificarea în a treia finală de Grand Slam a carierei.