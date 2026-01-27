Elina Svitolina se califică în prima sa semifinală la Australian Open. Victorie categorică cu Gauff

Elina Svitolina, cap de serie numărul 12, a învins-o pe Gauff cu scorul de 6-1, 6-2, într-un meci care a durat doar 59 de minute.

Aceasta este a zecea partidă câștigată consecutiv în 2026 de Svitolina. Sportiva din Ucraina revine, astfel, spectaculos după pauza luată în septembrie 2025 pentru a „se vindeca și a-și reîncărca bateriile”.

În acest sezon, Elina Svitolina a cucerit deja al 19-lea titlu al carierei, la Auckland. În plus, a pierdut doar un set, în fața lui Sonay Kartal, într-un meci dramatic, tot în Auckland.

În ceea ce privește duelurile directe cu Gauff, Svitolina a egalat la 2 meciurile directe. Ambele victorii ale ucrainencei s-au înregistrat la turneul de la Melbourne, primul succes fiind la ediție din 2021, în turul doi.

Pentru Svitolina, această victorie reprezintă a 24-a în fața unei jucătoare din Top 5 și a patra în Grand Slam-uri, toate după revenirea din concediul de maternitate.

Svitolina va juca acum în semifinalele Australian Open cu liderul mondial, Aryna Sabalenka.

Sabalenka a trecut, în primul sfert de finală disputat marți, de americanca Iva Jovic, tot în două seturi.