Prima pagină » Sport » Elena Rybakina o învinge pe Jessica Pegula și ajunge în a doua sa finală la Australian Open

Elena Rybakina o învinge pe Jessica Pegula și ajunge în a doua sa finală la Australian Open

Elena Rybakina (Kazahstan, locul 5 WTA), este a doua finalistă de la Australian Open 2026, după ce a trecut de Jessica Pegula (SUA, locul 6 WTA), joi, în două seturi, scor 6-3, 7-6(7). Rybakina va lupta pentru trofeu cu Aryna Sabalenka, în reeditarea finalei din 2023, adjudecată de liderul mondial.
Elena Rybakina o învinge pe Jessica Pegula și ajunge în a doua sa finală la Australian Open
Foto: James Ross/AAP/dpa
Petre Apostol
29 ian. 2026, 14:23, Sport

Elena Rybakina a ajuns astfel la a treia finală de Grand Slam din carieră (a câștigat la Wimbledon, în 2022) și prima din ultimii trei ani.

Sportiva din Kazahstan a controlat în mare parte semifinala, dar a fost nevoită să reziste unei reveniri impresionante a americancei în setul secund.

După un prim act solid, câștigat fără emoții, setul al doilea a oferit un adevărat thriller.

Pegula, finalistă la US Open 2024, a salvat trei mingi de meci la 3-5 și a reușit două break-uri consecutive.

Meciul a ajuns în tie-break, unde sportiva din Kazahstan a făcut diferența, câștigând ultimele două puncte. A pus capăt partidei cu al șaselea as al său din meci.

În finală, Rybakina o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, care a trecut clar de Elina Svitolina.

Va fi a doua finală de Australian Open pentru Rybakina și a doua confruntare directă cu Sabalenka în ultimul act de la Melbourne, după cea din 2023, câștigată atunci de belarusă cu 4-6, 6-3, 6-4.

Sabalenka conduce la general cu 8-6 în meciurile directe, însă Rybakina are avantaj în finale, 3-1, inclusiv succesul recent din finala WTA Finals 2025 de la Riyadh, 6-3, 7-6(0).

Cele două devin a patra pereche de jucătoare din acest secol care se întâlnesc în mai multe finale de Australian Open, după Capriati – Hingis, surorile Williams și Serena Williams – Maria Sharapova.

Mai mult, niciuna nu a pierdut vreun set la ediția din acest an, performanță reușită ultima dată la ediția din 2004 a Australian Open.

Elena Rybakina ajunge, totodată, la 19 victorii în ultimele 20 de meciuri, nouă succese consecutive contra jucătoarelor din Top 10.

În semifinala de la Melbourne, Rybakina și-a îmbunătățit bilanțul direct cu Pegula la 4-3, la prima lor confruntare într-un turneu de Grand Slam.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro
Gandul
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
Libertatea
Trei zodii care vor simți o protecție divină puternică după 5 februarie. Norocul, liniștea sufletească și oportunitățile apar din senin
CSID
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Promotor