Elena Rybakina o învinge pe Jessica Pegula și ajunge în a doua sa finală la Australian Open

Elena Rybakina a ajuns astfel la a treia finală de Grand Slam din carieră (a câștigat la Wimbledon, în 2022) și prima din ultimii trei ani.

Sportiva din Kazahstan a controlat în mare parte semifinala, dar a fost nevoită să reziste unei reveniri impresionante a americancei în setul secund.

După un prim act solid, câștigat fără emoții, setul al doilea a oferit un adevărat thriller.

Pegula, finalistă la US Open 2024, a salvat trei mingi de meci la 3-5 și a reușit două break-uri consecutive.

Meciul a ajuns în tie-break, unde sportiva din Kazahstan a făcut diferența, câștigând ultimele două puncte. A pus capăt partidei cu al șaselea as al său din meci.

În finală, Rybakina o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, care a trecut clar de Elina Svitolina.

Va fi a doua finală de Australian Open pentru Rybakina și a doua confruntare directă cu Sabalenka în ultimul act de la Melbourne, după cea din 2023, câștigată atunci de belarusă cu 4-6, 6-3, 6-4.

Sabalenka conduce la general cu 8-6 în meciurile directe, însă Rybakina are avantaj în finale, 3-1, inclusiv succesul recent din finala WTA Finals 2025 de la Riyadh, 6-3, 7-6(0).

Cele două devin a patra pereche de jucătoare din acest secol care se întâlnesc în mai multe finale de Australian Open, după Capriati – Hingis, surorile Williams și Serena Williams – Maria Sharapova.

Mai mult, niciuna nu a pierdut vreun set la ediția din acest an, performanță reușită ultima dată la ediția din 2004 a Australian Open.

Elena Rybakina ajunge, totodată, la 19 victorii în ultimele 20 de meciuri, nouă succese consecutive contra jucătoarelor din Top 10.

În semifinala de la Melbourne, Rybakina și-a îmbunătățit bilanțul direct cu Pegula la 4-3, la prima lor confruntare într-un turneu de Grand Slam.