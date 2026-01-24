Prima pagină » Sport » Tenis. Americanca Amanda Anisimova ajunge în optimile de finală la Australian Open

Amanda Anisimova s-a calificat în optimile de finală la Australian Open, după o victorie evidentă cu Peyton Stearns.
Nițu Maria
24 ian. 2026, 07:50, Sport

Jucătoarea americană de tenis, Amanda Anisimova, locul 4 mondial, a obținut calificarea în optimile de finală ale Australian Open.

Meciul a avut loc sâmbătă, iar sportiva din Statele Unite a câștigat în două seturi, 6-1, 6-4, în fața compatrioatei Peyton Stearns, care ocupă poziția 68 WTA, potrivit AFP.

După calificările obținute de Coco Gauff și Iva Jovic vineri, dar și de Madison Keys și Jessica Pegula sâmbătă, Amanda Anisimova devine a cincea jucătoare americană prezentă în această fază a competiției la Melbourne.

În următorul meci, programat luni, ea va încerca să ajungă în sferturile de finală. Adversara ei va fi cehoaica Linda Noskova, locul 13 WTA, sau chinezoaica Wang Xinyu, aflată pe poziția 46 WTA.

Amanda Anisimova a disputat anul trecut finalele de la tenis de la Wimbledon și US Open.

La Australian Open, Anisimova a mai atins faza optimilor de finală în anii 2019, 2022 și 2024, fără să obțină, însă, calificarea mai departe.

La fel ca Jessica Pegula și Madison Keys, Amanda Anisimova locuiește în Florida. Temperaturile ridicate din Melbourne nu i-au creat probleme sâmbătă.

Din cauza căldurii, organizatorii au decis ca meciurile să aibă ora de start cu treizeci de minute mai devreme decât în mod normal.

