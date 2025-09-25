Rummenigge, dublu câștigător al Balonului de Aur, la 70 ani: Talentul dat de Dumnezeu e încă relevant

„Talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu – viteză, dribling, goluri – e încă relevant astăzi. Antrenorul nostru, Dettmar Cramer, a lucrat minuțios cu mine, pentru ceea ce îi sunt recunoscător și acum”, declară Rummenigge. Chiar și astăzi, Rummenigge spune că s-ar simți confortabil pe teren, preferând poziția de „număr zece”, mijlocaș ofensiv, în stilul în care a jucat alături de Gerd Müller sau Dieter Hoeneß.

Despre evoluția fotbalului, el subliniază: „Pe vremuri apărarea era om la om, astăzi avem zona liberă, ceea ce permite jucătorilor creativi ca Jamal Musiala sau Michael Olise să se dezvolte diferit. Tot ce contează astăzi, la fel ca în trecut, este viteza”.

„Mă bucur de un meci bun al lui Bayern, dar mai ales de familie – cinci copii și opt nepoți. Sănătatea e cea mai importantă, și asta îmi doresc pentru familia mea”, a mai spus legendarul fotbalist.

Fost vicepreședinte și în prezent membru al consiliului de supraveghere al FC Bayern, Rummenigge a vorbit și despre actuala filosofie a clubului bavarez.

„FC Bayern trebuie să rămână în control. Filosofia clubului este neprețuită. Nu putem lăsa agenții sau presiunea publică să dicteze deciziile noastre. Trebuie să fim autentici și să urmăm un parcurs clar. Nu ai nevoie de cinci transferuri noi pe sezon. Am integrat jucători precum Lahm, Schweinsteiger, Müller sau Alaba, combinând stabilitate, continuitate și selecția atentă a talentelor internaționale. Acest club este excepțional, stabil și independent. Tot ce avem – Säbener Straße, Allianz Arena, campusul, echipa – am construit cu propriile forțe. Sper ca această filosofie să continue și în viitor. FC Bayern rămâne un model la nivel european”, a menționat Rummenigge.