Cutremur în lumea ultraseriei. Peluza Sud Dinamo ar fi „capturat” ShadowS de la Peluza Sud Steaua

Ce arată videoclipul și de ce a devenit viral

În cadrele clipului postat pe paginile de socializare ale Peluzei Sud Dinamo se văd mai multe materiale de galerie, steaguri mari, bannere și pânze, dintre care unele poartă clar numele „ShadowS”, alături de elemente grafice specifice zonei ultra.

Mesajul implicit al postării este unul familiar pentru cultura galeriilor: pierderea de material (mai ales steaguri cu identitate de grup) este considerată una dintre cele mai grele lovituri de imagine.

Miza dincolo de stadion

În rivalitățile ultra, simbolurile contează enorm. Un steag nu e doar o bucată de pânză: e identitate, istoric, orgoliu, prezență.

În ultimii an mai multe grupuri ultra au fost capturate de rivali. Tradițional, în cultura ultra, capturarea însemnelor principale ale grupului însemnă desfințarea respectivului grup.

ShadowS (de obicei scris ShadowS ’08 / Shadows 2008) este o grupare (sub-grup) de ultrași asociată cu Peluza Sud Steaua – nucleul de suporteri care susține echipa CSA Steaua la meciuri. Ei s-au remarcat în ultimii ani prin mai multe scenografii importante.

Gruparea ultra de la ShadowS nu a emis până la acestă oră niciun punct de vedere cu privire la videclipul postat de rivali.

U nde sunt Dinamo și CSA Steaua la final de an

Momentul vine într-o perioadă în care cele două cluburi trăiesc realități sportive diferite, dar cu presiune constantă din partea tribunelor.

Dinamo, în SuperLiga, încheie finalul de an pe locul 4, poziție care o ține conectată la zona de obiective importante. De cealaltă parte, CSA Steaua (în Liga 2) se află pe locul 8 la final de an, într-un pluton în care fiecare etapă poate schimba serios ierarhia și poate reconfigura lupta pentru primele poziții. Steaua nu are nici în acest an drept de promovare.