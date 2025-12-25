Prima pagină » Sport » Cutremur în lumea ultraseriei. Peluza Sud Dinamo ar fi „capturat” ShadowS de la Peluza Sud Steaua

Cutremur în lumea ultraseriei. Peluza Sud Dinamo ar fi „capturat” ShadowS de la Peluza Sud Steaua

O postare apărută pe rețelele de socializare ale Peluza Sud Dinamo a aprins din nou spiritele în zona ultra. În videoclipul publicat în ziua de Crăciun, dinamoviștii prezintă întinse pe jos și atârnate mai multe steaguri și pânze pe care apar inscripții și simboluri asociate cu ShadowS, grupare din Peluza Sud Steaua, sugerând că este vorba despre o „captură”. Pentru un plus de ironie, în fundalul imaginilor rulează piesa „Santa Claus Is Comin’ To Town” – Frank Sinatra.
Cutremur în lumea ultraseriei. Peluza Sud Dinamo ar fi
Gabriel Negreanu
25 dec. 2025, 12:37, Sport

Ce arată videoclipul și de ce a devenit viral

În cadrele clipului postat pe paginile de socializare ale Peluzei Sud Dinamo se văd mai multe materiale de galerie, steaguri mari, bannere și pânze, dintre care unele poartă clar numele ShadowS”, alături de elemente grafice specifice zonei ultra.

Mesajul implicit al postării este unul familiar pentru cultura galeriilor: pierderea de material (mai ales steaguri cu identitate de grup) este considerată una dintre cele mai grele lovituri de imagine.

Miza dincolo de stadion

În rivalitățile ultra, simbolurile contează enorm. Un steag nu e doar o bucată de pânză: e identitate, istoric, orgoliu, prezență.

În ultimii an mai multe grupuri ultra au fost capturate de rivali. Tradițional, în cultura ultra, capturarea însemnelor principale ale grupului însemnă desfințarea respectivului grup.

ShadowS (de obicei scris ShadowS ’08 / Shadows 2008) este o grupare (sub-grup) de ultrași asociată cu Peluza Sud Steaua nucleul de suporteri care susține echipa CSA Steaua la meciuri. Ei s-au remarcat în ultimii ani prin mai multe scenografii importante.

Gruparea ultra de la ShadowS nu a emis până la acestă oră niciun punct de vedere cu privire la videclipul postat de rivali.

Unde sunt Dinamo și CSA Steaua la final de an

Momentul vine într-o perioadă în care cele două cluburi trăiesc realități sportive diferite, dar cu presiune constantă din partea tribunelor.

Dinamo, în SuperLiga, încheie finalul de an pe locul 4, poziție care o ține conectată la zona de obiective importante. De cealaltă parte, CSA Steaua (în Liga 2) se află pe locul 8 la final de an, într-un pluton în care fiecare etapă poate schimba serios ierarhia și poate reconfigura lupta pentru primele poziții. Steaua nu are nici în acest an drept de promovare.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor