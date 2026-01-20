Prima pagină » Sport » Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea stadionului din Ștefan cel Mare

Zi istorică pentru Dinamo: a început demolarea stadionului din Ștefan cel Mare

Zi istorică pentru suporterii lui Dinamo. Astăzi, de la ora 12:00, au început oficial lucrările de demolare a stadionului din Ștefan cel Mare.
Gabriel NegreanuIulian Moşneagu
20 ian. 2026, 12:05, Sport

UPDATE 12:45 Suporterii prezenți la stadionul Dinamo își păstrează amintiri din vechea arenă, luând cu ei scaune din tribune și bucăți din plasele porților, ca suvenir.

UPDATE 12:20 Fanii lui Dinamo își iau rămas bun de la vechea arenă din Ștefan cel Mare

UPDATE: După mulți ani de așteptare, a început demolarea stadionului Dinamo.

UPDATE Declarațiile lui Ionuț Lupescu:

„Mă bucur că, în sfârșit, astăzi stau în fața dumneavoastră și putem să spunem că, în doi ani, vom avea un nou stadion și chiar un nou parc sportiv. Este atât de important pentru noi și abia aștept să vă văd pe toți revenind în Ștefan cel Mare, cu prima echipă din Liga 1, FC, jucând aici.

Sper să avem stadioane pline, să avem abonamente multe și să dăm dovadă că suntem cu totul și cu totul altceva față de tot ce este în România și în Europa, în ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Vă aștept cu brațele deschise și vă rog frumos să veniți aici, să vedeți dacă se lucrează în fiecare zi și noapte. Trebuie să punem presiune. În România, unde este presiune se face și performanță. Vă mulțumesc și, încă o dată, Hai Dinamo!”, a spus Ionuț Lupescu.

Știrea inițială: „Zi istorică pentru familia sportului dinamovist. Pe 20 ianuarie, de la ora 12:00, ne întâlnim în «Potcoava» de la intrarea principală pentru a marca startul lucrărilor la Noul Stadion Dinamo. Așteptăm alături de noi toți suporterii, fostele glorii și toți cei care au făcut posibil acest proiect visat de generații întregi de dinamoviști”, a scris CS Dinamo București pe Facebook.

CS Dinamo a precizat că astăzi intră „în acțiune primul buldozer”, după ce șantierul a fost pregătit de luni.

La eveniment sunt așteptate mai multe legende ale clubului, alături de sute de suporteri.

Noul stadion al lui Dinamo, proiect estimat la 172 de milioane de euro și finanțat prin CNI, va avea 25.059 de locuri.

Compania Națională de Investiții a anunțat luni că a predat amplasamentul constructorului – Asocierea BOG’Art (lider), ACI Cluj S.A., Dico & Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management S.R.L..

Potrivit CNI, contractul are un termen de execuție de 25 de luni

