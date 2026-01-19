Au început lucrările la noul stadion Dinamo

„Astăzi, 19 ianuarie 2026, au început oficial lucrările la noul stadion Dinamo”, a anunțat CS Dinamo București, pe Facebook.

Conform postării, primele utilaje au intrat pe șantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de șantier, iar zona începe să prindă contur.

Și Compania Națională de Investiții a anunțat luni că a predat amplasamentul constructorului – Asocierea BOG’Art (lider), ACI Cluj S.A., Dico & Țigănaș Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management S.R.L..

Potrivit CNI, contractul are un termen de execuție de 25 de luni, iar în perioada următoare constructorul va organiza șantierul în vederea desfășurării lucrărilor.

Noul Stadion Dinamo va fi construit pe locul arenei care a scris istorie și va oferi suporterilor o arenă modernă.

„Este mai mult decât un șantier. Este începutul unei renașteri. Un moment așteptat de generații de suporteri, care au trăit aici victorii și emoții de neuitat”, transmite CNI.