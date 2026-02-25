Prima pagină » Social » CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor pe secția feroviară Oradea – Arad. Care sunt trenurile afectate

CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor pe secția feroviară Oradea – Arad. Care sunt trenurile afectate

CFR Călători anunță, miercuri, faptul că vor fi modificări în circulația trenurilor pe secția feroviară Oradea-Arad în perioada 1 martie - 1 iunie 2026, pe fondul realizării unor lucrări la infrastructura feroviară pe segmentul Salonta – Cefa. În aceste condiții, circulația unor trenuri va fi anulată în acest interval.
CFR Călători anunță modificări în circulația trenurilor pe secția feroviară Oradea – Arad. Care sunt trenurile afectate
Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 feb. 2026, 11:30, Social

CFR Călători a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că vor fi modificări în circulația trenurilor pe secția feroviară Oradea-Arad. Pe segmentul Salonta – Cefa vor fi lucrări la infrastructura feroviară în perioada 1 martie – 1 iunie 2026.

„În perioada 1 martie – 1 iunie 2026, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Salonta – Cefa situată pe secția de circulație Oradea – Arad, lucrări solicitate și efectuate de managerul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, vor interveni modificări în circulația trenurilor operate de CFR Călători”, se arată în comunicatul emis.

În aceste condiții, trenurile IR 1530, IR 1532, IR 1531, IR 1533, IR 1537, IR 1538, R 3112, R 3113, R 3115, R 3116, R 3117, R 3118 vor fi anulate pe distanța Oradea – Salonta și retur. Pe acest segment, se va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Totodată, trenurile IR 1743 și IR 1744 în relația Arad – Oradea și retur vor fi anulate. Și în acest caz, se va asigura transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe întreaga distanță de circulație Arad – Salonta – Oradea și retur, anunță CFR Călători.

Recomandarea video