Palatul Parlamentului, iluminat în verde, albastru și magenta pentru a marca Ziua Internațională a Bolilor Rare

„Faţada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată în culorile verde, albastru şi magenta, miercuri, 25 februarie, în intervalul 18.00–23.00, pentru a marca Ziua Internaţională a Bolilor Rare şi pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu persoanele care suferă de aceste afecţiuni”, a anunțat Camera Deputaților într-un comunicat.

Camera Deputaţilor, la iniţiativa Comisiei pentru sănătate şi familie, se alătură astfel campaniei naţionale de informare şi conştientizare dedicate bolilor rare, care se derulează în perioada 23–28 februarie 2026, la propunerea Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Genomică, în parteneriat cu Asociaţia Prietenii Geneticii şi Alianţa Naţională pentru Boli Rare România.

Ziua Internațională a Bolilor Rare este marcată anual în ultima zi a lunii februarie.

În România, numărul pacienţilor afectaţi de boli rare este estimat la peste 1 milion, iar la nivel mondial sunt cunoscute aproximativ 8.000 de boli rare, care afectează peste 300 de milioane de persoane.

„Prin acest gest simbolic, Camera Deputaţilor îşi reafirmă angajamentul faţă de susţinerea cauzelor de sănătate publică şi contribuie la creşterea gradului de informare şi empatie în societate faţă de pacienţii care suferă de afecţiuni rare, cronice, progresive şi adesea ameninţătoare de viaţă”, se arată în comunicat.