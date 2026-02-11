Trafic feroviar afectat între stațiile Petroșani-Târgu Jiu după ce o locomotivă s-a stricat

CFR Călători informează că circulația mai multor trenuri este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulație închisă temporar) între stațiile Petroșani-Târgu Jiu.

Trenurile pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcție de condițiile de circulație și vor genera întârzierea altor trenuri care vor staționa pentru asigurarea corespondentelor pentru călători.

CFR Călători anunță că traficul în zona afectată se desfășoară în continuare în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.