Steaua și Dinamo, învinse în etapa a 4-a din LEN Euro Cup la polo pe apă

În grupa D, Steaua, vicecampioana României, a cedat în fața sârbilor de la VK Sabac Elixir, scor 7-8, după un meci în care a condus în mai multe rânduri (3-1, 5-3, 6-4). Finalul a fost însă dominat de oaspeți, care au întors rezultatul în ultimele minute.

Pentru Steaua au marcat Vlad Georgescu (3 goluri), Francesco Iudean (2 goluri), Andrei Neamțu și Andrija Jaurkovic (câte un gol fiecare).

Echipa bucureșteană rămâne ultima în grupa D, fără punct. Liderii grupei sunt echipele Savona și Sabac, ambele cu câte 9 puncte, fiind urmate de Spandau Berlin, care are 3 puncte.

Dinamo București a fost învinsă clar de formația ungară Szolnoki Dozsa Praktiker, scor 9-16, în grupa B. Deși primul sfert a fost echilibrat (3-3), ungurii s-au desprins decisiv în următoarele două acte, câștigate cu același scor, 5-1.

Pentru Dinamo au înscris Cosmin Radu (4 goluri), Andrei Prioteasa (2), Matei Lutescu (2) și Giorgi Meskhi (1).

În urma rezultatului, Dinamo rămâne ultima în grupa B, fără punct. Pe primul loc se află Szolnok, cu 9 puncte, urmată de Pallanuoto Trieste și CN Barcelona, ambele cu câte 6 puncte.

Situația generală în celelalte grupe:

În grupa A, VK Jug conduce cu 9 puncte, fiind urmată de CN Terrassa (6 puncte), VK Solaris Sibenik (3) și ASC Duisburg (0).

În grupa C, lupta este extrem de strânsă: Vouliagmeni, BVSC Manna și Panathinaikos au fiecare câte 7 puncte, în timp ce Buducnost Podgorica este fără punct după patru jocuri.