Steaua câștigă clar „derbiul” cu Dinamo din campionatul de baschet masculin

Steaua a controlat meciul de la început (20-9 în primul sfert), cu un ritm ofensiv constant și o apărare eficientă, în timp ce Dinamo nu a reușit să țină pasul, deși a încercat să revină în ultimele minute. Scorul pe sferturi a fost 20-9, 21-18, 21-20, 24-25.

K. Dye a fost cel mai precis jucător al gazdelor, cu 18 puncte, 7 recuperări și 7 pase decisive, având procentaje impresionante la aruncările de două (77%) și de trei puncte (100%).

B. McKissic a contribuit cu 20 de puncte, inclusiv 5/6 la două puncte și 3/8 de la distanță.

J. Gray a adăugat 19 puncte pentru Steaua.

Dinamo a avut câțiva jucători care s-au evidențiat. D. Marks și R. Mandisodza au înscris câte 13 puncte fiecare, iar R. Williams a contribuit cu 14 puncte, însă nu a fost suficient pentru a opri ofensiva Stelei.

Aceasta reprezintă doar a treia victorie a echipei Steaua în actuala ediție de campionat, ocupând locul 10 în clasament.

Pentru Dinamo, a reprezentat a cincea înfrângere, situându-se pe poziția a șasea în ierarhie, în momentul de față.