NBA. Kawhi Leonard intră într-un club select al echipei LA Clippers, în victoria cu Utah Jazz

Performanța îl plasează starul echipei californiene într-un club select al francizei. Bob McAdoo, World B. Free și Blake Griffin sunt singurii jucători din istoria formației cu o astfel de serie.

James Harden a contribuit cu 16 puncte și 10 pase decisive. Kris Dunn a adăugat 14 puncte și un record personal al sezonului, cu cinci intercepții.

Clippers (22-24) au cel mai bun bilanț din NBA de la Crăciun încoace, cu 16 victorii în ultimele 19 partide. Anterior, au înregistrat doar trei succese în 19 meciuri.

Partida a fost decisă în sfertul al treilea. Los Angeles a reușit un parțial de 10-2, impulsionat de două intercepții și două coșuri rapide ale lui Dunn, precum și de o aruncare de trei puncte care a dus scorul la 73-61. Clippers au menținut apoi un avantaj de două cifre până la final.

Pentru Utah Jazz, Lauri Markkanen a revenit pe teren după ce a lipsit șapte meciuri din cauza unei boli și a marcat 19 puncte, cu o eficiență de 5 aruncări reușite din 15. Ace Bailey a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu 20 de puncte, iar Brice Sensabaugh a adăugat 13.

Jazz (15-32) traversează o perioadă dificilă, cu șapte înfrângeri în ultimele opt meciuri, fiind doar a doua oară în ultimele 30 de partide când echipa nu a atins pragul de 100 de puncte marcate.

Utah a fost lipsită de principalii săi creatori de joc, Jusuf Nurkic și Keyonte George.

Deși gazdele au început partida cu un parțial de 10-0 și au condus la pauză cu 54-53, defensiva Clippers s-a impus în partea secundă. A provocat adversarilor 17 mingi pierdute, transformate în 23 de puncte.