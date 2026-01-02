Șase la rând. U-BT caută o nouă victorie, după cinci succese consecutive pe teren propriu

U-BT va întâlni sâmbătă de la ora 20.00, în BT Arena, echipa KK FMP Belgrad, într-un meci contând pentru etapa a 13-a din Liga Adriatică.

Clujenii sunt la ultimul din seria de șase meciuri consecutive disputate în fața propriilor fani. Având cinci victorii la rând, U-BT o țintește pe a șasea și, totodată, a noua victorie din actualul sezon al Ligii Adriatice.

Între cele două meciuri din EuroCup câștigate cu Neptunas Klaipeda și Slask Wroclaw, U-BT s-a impus în ultimele trei etape din Liga Adriatică, contra KK Krka (92-82), KK Split (96-80) și SC Derby (96-85).

FMP este cealaltă formație din capitala Serbiei, pe lângă Partizan Belgrad, înscrisă în grupa A a competiției. În meciul tur, echipa pregătită de Mihai Silvășan a reușit să se impună la o diferență de 6 puncte, scor 98-104.

Două locuri le separă în Grupa A pe cele două adversare de sâmbătă, U-BT fiind pe locul 3, cu 8 victorii în 11 meciuri, în timp ce FMP e pe locul 5, cu 4 victorii în 10 meciuri.

„Terminăm această serie de șase meciuri jucate la rând pe teren propriu. Jucăm cu una din echipele bune din grupa noastră în Liga Adriatică. Ne-au pus mari probleme la ei acasă în meciul tur. Au jucători talentați, au unul dintre cei mai buni marcatori din ABA în acest sezon, însă evident, obiectivul nostru nu poate fi decât unul singur și anume victoria”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor.

El a anunțat că în meciul de sâmbătă vor reveni Creek și Taylor, care au fost accidentați.

„Suntem motivați să încheiem cu o victorie această serie de șase meciuri jucate acasă. Îi așteptăm pe fani la sală, fiindcă întâlnim o echipă puternică, iar sprijinul lor ne poate ajuta să obținem încă o victorie”, a spus Nighael Ceaser, jucător U-BT.