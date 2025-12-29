Scottie Barnes stabilește recorduri în NBA în victoria echipei Toronto Raptors cu Golden State

Scottie Barnes a egalat recordul de recuperări dintr-un meci al echipei deținut de Bismack Biyombo din 2016. A devenit, totodată, al doilea jucător din NBA, din ultimii 40 de ani, după Nikola Jokic (Denver Nuggets), care înregistrează cel puțin 20 de puncte, 25 de recuperări și 10 pase decisive într-un meci.

La 24 de ani și 149 de zile, Scottie Barnes este cel mai tânăr jucător cu o astfel de performanță din 1957. Maurice Stokes reușea atunci o performanță similară.

De asemenea, Barnes a avut al treilea meci din carieră cu nouă recuperări ofensive. Capitol la care i-a egalat pe Chris Bosh, Chris Boucher, Antonio Davis și Amir Johnson pentru cele mai multe din istoria francizei.

Alături de Barnes, Immanuel Quickley a înscris 27 de puncte, Brandon Ingram 26, iar Ja’Kobe Walter a contribuit cu un record personal al sezonului, 18 puncte. Raptors a întrerupt o serie de cinci înfrângeri consecutive pe teren propriu.

La Warriors, Stephen Curry a marcat 14 dintre cele 39 de puncte ale sale în sfertul trei. Dar, nu a mai punctat în prelungiri. Draymond Green a adăugat 21 de puncte, iar Jimmy Butler – 19.

Toronto ocupă locul 4 în Conferința de Est, cu 19 victorii și 14 înfrângeri. Golden State se află pe locul 8 în Conferința de Vest, cu un bilanț de 16-16.

Jaylen Brown își extinde serie de meciuri cu peste 30 de puncte marcate

Într-un alt meci de luni, Jaylen Brown (Boston Celtics) și-a extins seria de meciuri cu peste 30 de puncte. Starul Boston Celtics a ajuns la nouă meciuri consecutive cu cel puțin 30 de puncte marcate, performanță reușită o singură dată până acum în istoria francizei.

Singurul jucător din istoria Celtics care a mai atins această bornă este Larry Bird, membru al Hall of Fame. Bird a avut nouă meciuri consecutive cu minimum 30 de puncte în sezonul 1985. Brown va avea ocazia să-l depășească pe Bird marți, când Boston va juca în deplasare cu Utah Jazz.

În actualul sezon NBA, doar Luka Dončić a avut o serie mai lungă. Vedeta de la Lakers a reușit nouă meciuri consecutive de peste 30 de puncte, între 15 noiembrie și 12 decembrie.

Totuși, Boston a pierdut cu Portland Trail Blazers, scor 108-114.

Un alt performer al zilei de luni a fost MVP-ul finalei din 2025, Shai Gilgeous-Alexander. Canadianul a avut din nou o prestație la nivel de superstar în victoria clară a campioanei Oklahoma City Thunder împotriva Philadelphiei, scor 129-104.

Gilgeous-Alexander a atins o bornă remarcabilă de constanță, marcând cel puțin 20 de puncte pentru al 103-lea meci consecutiv.

SGA a încheiat meciul cu 27 de puncte, cinci pase decisive și două intercepții. A fost extrem de eficient, cu 10 aruncări transformate din 13 și 7/9 de la linia de libere, înainte de a fi menajat în sfertul al patrulea.

Oklahoma City Thunder, lider în NBA, cu 27 de victorii și 5 înfrângeri, a obținut primul succes după două eșecuri cu San Antonio Spurs.