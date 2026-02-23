Prima pagină » Sport » Fiorentina învinge Pisa și face un pas important pentru salvarea de la retrogradare în Serie A

Fiorentina a câștigat cu 1-0 derbiul toscan cu Pisa, pe teren propriu, luni seară, în etapa a 26-a din Serie A, grație unui gol marcat de Moise Kean în prima jumătate a meciului, și reaprinde speranțele echipei „viola” pentru evitarea retrogradării. La Pisa, românul Marius Marin a fost integralist.
Unicul gol al partidei a venit în minutul 13, după o fază fixă. În urma unui corner, mingea a rămas în careu după un șut deviat, iar jucătorul de la Fiorentina Moise Kean a profitat din apropiere, învingându-l pe portarul Nicolas.

Fiorentina a controlat apoi ritmul jocului, în timp ce echipa antrenată de Hiljemark a arătat dificultăți evidente în construcție.

Pisa, penultima clasată, a încercat să reacționeze în partea secundă, însă cele mai mari ocazii au aparținut tot gazdelor.

Kean putea reuși „dubla”, dar Nicolas a intervenit salvator. Ndour a fost și el aproape de gol pe final.

De cealaltă parte, Cuadrado a trimis puțin pe lângă poartă, într-una dintre rarele faze periculoase ale oaspeților.

Este a doua victorie consecutivă pentru echipa antrenată de Vanoli în campionat. Rezultatul urcă Fiorentina pe locul 16, la egalitate de puncte cu Cremonese şi Lecce, și reaprinde speranțele pentru evitarea retrogradării.

La Pisa, mijlocașul român Maris Marin a fost integralist și a primit un cartonaș galben pentru fault, în minutul 62.

Pisa rămâne într-o situație critică, cu șanse tot mai mici de a evita retrogradarea, ocupând penultimul loc, cu o singură victorie în 26 de partide.

În fruntea ierarhiei, echipa antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano, s-a desprins la 10 puncte de a doua clasată, AC Milan.

