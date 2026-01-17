Prima pagină » Sport » Victorie importantă pentru Chivu. Inter învinge Udinese și se distanțează în fruntea Serie A

Inter Milano s-a impus cu scorul de 1-0, sâmbătă seară, pe terenul lui Udinese, în etapa a 21-a din Serie A, și echipa antrenată de Cristian Chivu s-a distanțat la șase puncte în fruntea clasamentului față de ocupanta locului secund, AC Milan.
17 ian. 2026

Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 20 de atacantul lui Inter, Lautaro Martinez, după o pasă decisivă a tânărului Esposito. În minutul 60, golul marcat de Federico Dimarco a fost anulat pentru ofsaid la pasa decisivă a aceluiași Esposito.

„Nerazzurrii” au controlat jocul pe tot parcursul partidei, în timp ce Udinese a încercat să amenințe pe contraatac. Apărarea milanezilor a rezistat, iar Inter a obținut al 16-lea succes al sezonului.

Cu această victorie, echipa lui Cristi Chivu a acumulat 49 de puncte. Se află acum la șase puncte înaintea echipei AC Milan, care va juca duminică, în etapa a 21-a, cu Lecce, pe San Siro, de la ora 21:45.

Udinese rămâne pe locul 10, cu 26 de puncte.

În etapa următoare, Inter va primi vizita nou-promovatei Pisa. Marți, Inter va juca și în Liga Campionilor împotriva echipei Arsenal Londra, liderul din Premier League.

Înainte de startul meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Rocco Commisso, fost acționar și președinte la Fiorentina, decedat sâmbătă la vârsta de 76 de ani.

