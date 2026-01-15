Prima pagină » Sport » AC Milan revine după un start dificil și învinge Como. Se menține la 3 puncte de Interul lui Chivu, care conduce în Serie A

AC Milan a învins pe Como cu scorul de 3–1, joi, în ultimul meci al etapei a 20-a din Serie A, după ce a fost condusă și a întors rezultatul în partea a doua, Adrien Rabiot reușind o dublă. AC Milan se menține, astfel, la trei puncte în urma rivalei din Milano, Inter, pregătită de Cristi Chivu.
15 January 2026, Italy, Como: AC Milan's Christopher Nkunku celebrates scoring his side'es first goal during the Italian Serie A soccer match between Como 1907 and AC Milan at Stadio Giuseppe Sinigaglia. Photo: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
16 ian. 2026, 00:02, Sport

Gazdele au deschis scorul în minutul 10, prin Kempf, care a reluat din apropiere după un corner executat de Baturina, profitând de o eroare defensivă a rossonerilor. Como a continuat să pună presiune, iar portarul Mike Maignan a intervenit decisiv la mai multe ocazii create de Paz, Da Cunha și Douvikas, menținând AC Milan în joc.

Egalarea a venit în finalul primei părți de joc, în minutul 48, dintr-un penalty obținut de Rabiot, faultat în careu. Nkunku a executat, Butez a atins mingea, dar aceasta a intrat în poartă.

Milan a preluat controlul după pauză și a trecut în avantaj în minutul 55. Leão a fost lansat pe flanc de Saelemaekers și a pasat decisiv pentru Rabiot, care a finalizat la colțul lung.

Como a fost aproape de egalare în minutul 59, când Paz a trimis în bara transversală din marginea careului, însă finalul de meci a aparținut oaspeților.

În minutul 88, Rabiot a profitat de o greșeală în construcția gazdelor și a înscris cu un șut de la distanță, stabilind scorul final, 1–3.

După această victorie, AC Milan pune capăt unei serii de două remize consecutive. Cu 43 de puncte, ocupă locul secund în clasament, la 3 puncte în urma Interului și la 3 puncte înaintea lui Napoli.

Como rămâne pe locul 6, cu 34 de puncte, fiind primul eșec după patru etape în care a obținut trei victorii și o remiză.

