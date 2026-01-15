Inter câștigă la limită cu Lecce și echipa lui Chivu se desprinde în fruntea clasamentului

Formația nerazzurra s-a impus cu 1-0 în fața unui adversar bine organizat, într-un meci care părea complicat la prima vedere, dar a fost gestionat cu calm și maturitate. Cu acest rezultat, echipa antrenată de Cristi Chivu ajunge la 46 de puncte și își asigură titlul neoficial de „campioană de iarnă”, beneficiind și de rezultatele mai puțin bune ale principalelor rivale, scrie La Stampa.

Deși scorul final a fost unul strâns, gazdele au controlat aproape în permanență desfășurarea jocului. Lecce s-a apărat în propria jumătate și a mizat pe contraatacuri rapide, în timp ce Inter a dominat posesia, a impus ritmul și a așteptat momentul potrivit pentru lovitura decisivă.

Chivu, un antrenor cu plan clar: rotații, echilibru, curaj

Meritele acestei victorii îi revin în mare parte lui Cristi Chivu, care continuă să impresioneze prin decizii calme și inspirate. Tehnicianul român a folosit rotații bine gândite, fără a destabiliza echipa, a oferit minute importante jucătorilor tineri și a gestionat cu precizie momentele cheie ale meciului.

Inter nu a atacat haotic, nu și-a asumat riscuri inutile și și-a păstrat identitatea tactică. Este dovada clară a unei echipe care începe să creadă în filosofia antrenorului.

Golul din minutul 78 are o dublă semnificație. Esposito nu este doar autorul reușitei decisive, ci și simbolul încrederii pe care Chivu o acordă noii generații. Faza golului a fost exemplară: combinație rapidă, calm în fața porții și execuție hotărâtă.

Intrarea lui Lautaro Martinez înainte de gol și creșterea presiunii ofensive arată că banca tehnică a gestionat perfect momentul.

Lecce rezistă, dar Inter rămâne fidel planului

Echipa pregătită de Di Francesco a menținut meciul echilibrat până spre final. A avut și câteva ocazii periculoase, însă Inter nu a dat semne de ezitare. Sommer a intervenit când a fost nevoie, defensiva a rămas solidă, iar mijlocașii au păstrat echilibrul.

Acesta este genul de meci care, într-o luptă pentru titlu, face diferența între o formație spectaculoasă și una cu adevărat campioană.

+6 puncte în fruntea clasamentului, un mesaj ferm către rivale

Cu acest succes, Inter se distanțează la șase puncte de Milan și Napoli. Transmite astfel un semnal clar: echipa știe să câștige și atunci când nu oferă spectacol. Sub conducerea lui Cristi Chivu, nerazzurrii par mai pragmatici, mai calculați și mai încrezători.

Dacă ceea ce vedem acum este doar începutul, „cursa pentru scudetto” se transformă dintr-o expresie în un obiectiv tot mai realist.