Anunț major pentru Dinamo. Se schimbă Liga Campionilor la handbal! Noul sistem debutează de anul viitor

Potrivit EHF, decizia vine în urma unui amplu proces de consultare derulat în ultimele luni, la care au participat cluburi, ligi, federații naționale și reprezentanți ai jucătorilor.

„Reforma Ligii Campionilor și a European League este rezultatul unei analize aprofundate și a dialogului cu toți actorii importanți ai handbalului european. Este o dovadă a devizei congresului nostru – ‘Next Level. Every Game’ – și reflectă dorința noastră de a duce fiecare meci la un nivel superior”, a declarat președintele EHF, Michael Wiederer.

Noul format al EHF Champions League

Competiția va debuta cu șase grupe a câte patru echipe, care vor juca în sistem tur-retur. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în Main Round, în timp ce locurile trei și patru vor continua în EHF European League.

Cele 12 echipe din Main Round vor fi împărțite în două grupe de câte șase, urmând ca primele patru din fiecare grupă să se califice în sferturile de finală. Câștigătoarele acestor dueluri vor obține biletele pentru evenimentul de gală EHF FINAL4 de la Köln.

De asemenea, echipele clasate pe locul cinci în Main Round vor continua parcursul european în optimile de finală ale EHF European League.

Noul format al EHF European League

Noua ediție va porni direct cu o fază de grupă (opt grupe de patru echipe), fără rundă de calificare. Primele două echipe din fiecare grupă vor merge în play-off, etapă eliminatorie tur-retur, alături de cele 12 echipe care vor coborî din Liga Campionilor. Cele 14 câștigătoare din play-off vor fi completate de cele două echipe de pe locul cinci din Main Round-ul Ligii Campionilor, formând tabloul de optimi de finală (Last 16).

„Scopul nostru a fost să îmbunătățim produsul, păstrând în același timp cele mai bune elemente din formatele actuale. Creștem numărul de participante, dar menținem același număr de meciuri între cluburile de top și consolidăm European League cu echipe venite din Liga Campionilor”, a subliniat Wiederer.

Urmează și o reformă în competițiile feminine

Distribuția locurilor pentru noile formate va fi stabilită în ședința Comitetului Executiv EHF din decembrie 2025. Totodată, forul european a confirmat că o reformă similară pentru competițiile feminine este planificată pentru sezonul 2027/28.