Derbiul Universitatea Craiova – Dinamo se încheie cu remiză, scor 2-2, în etapa 11 din Superligă

Dinamo a deschis scorul în minutul 16 prin Alexandru Marian Musi, după o minge care a ricoșat de bară. Craiova a egalat rapid prin Teles (20’).

În partea a doua, Badelj (50’) a adus avantajul pentru gazde cu o lovitură de cap din pasa lui Cicâldău.

În minutul 65, căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu, a fost eliminat pentru fault asupra lui Armstrong, banderola fiind preluată de Vladimir Screciu.

În minutul 90, Alexandru Pop a marcat golul egalizator, stabilind scorul final.

Este primul meci pe teren propriu pe care Universitatea Craiova nu-l câștigă în acest sezon, dar rămâne pe primul loc, cu 24 de puncte.

Dinamo se află pe locul al treilea, cu 20 de puncte.