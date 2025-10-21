Prima pagină » Sport » FIS interzice sportivilor ruși și belaruși accesul la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă

FIS interzice sportivilor ruși și belaruși accesul la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă

Consiliul Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS) a decis marți să nu permită sportivilor din Rusia și Belarus să participe la competițiile de calificare pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, blocând astfel accesul acestora la evenimentele din februarie.
Rareș Mustață
21 oct. 2025, 21:40, Sport

Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a anunțat marți, de la sediul său din Oberhofen, Elveția, că a votat împotriva participării sportivilor ruși și belaruși la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Decizia consiliului FIS înseamnă că sportivii celor două țări vor fi excluși din zeci de competiții internaționale care contează pentru calificarea la ediția din februarie 2026 a Jocurilor.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) permite, în general, participarea sportivilor din Rusia și Belarus sub statutul de „atleți neutri individuali”, așa cum s-a întâmplat și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Totuși, CIO lasă federațiilor internaționale libertatea de a decide dacă aplică această regulă în propriile calificări.

Interdicția, introdusă în 2022

FIS a ales să nu o facă, menținând interdicția impusă echipelor naționale ale Rusiei și Belarusului încă din 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, scrie AP.

Federația a precizat că această decizie se aplică și competițiilor paralimpice pe care le organizează, chiar dacă, luna trecută, Comitetul Internațional Paralimpic a decis să restabilească calitatea de membri cu drepturi depline pentru Rusia și Belarus.