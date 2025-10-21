FIS interzice sportivilor ruși și belaruși accesul la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă

Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a anunțat marți, de la sediul său din Oberhofen, Elveția, că a votat împotriva participării sportivilor ruși și belaruși la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Decizia consiliului FIS înseamnă că sportivii celor două țări vor fi excluși din zeci de competiții internaționale care contează pentru calificarea la ediția din februarie 2026 a Jocurilor.

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) permite, în general, participarea sportivilor din Rusia și Belarus sub statutul de „atleți neutri individuali”, așa cum s-a întâmplat și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Totuși, CIO lasă federațiilor internaționale libertatea de a decide dacă aplică această regulă în propriile calificări.

Interdicția, introdusă în 2022

FIS a ales să nu o facă, menținând interdicția impusă echipelor naționale ale Rusiei și Belarusului încă din 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, scrie AP.

Federația a precizat că această decizie se aplică și competițiilor paralimpice pe care le organizează, chiar dacă, luna trecută, Comitetul Internațional Paralimpic a decis să restabilească calitatea de membri cu drepturi depline pentru Rusia și Belarus.