Prima pagină » Sport » Derbi de foc în Superliga de fotbal. Dinamo și Rapid se înfruntă duminică pe Arena Națională

Derbi de foc în Superliga de fotbal. Dinamo și Rapid se înfruntă duminică pe Arena Națională

UTA Arad-Oţelul Galaţi şi Dinamo Bucureşti-Rapid Bucureşti sunt partidele de duminică din etapa a XIII-a a Superligii de fotbal.
Derbi de foc în Superliga de fotbal. Dinamo și Rapid se înfruntă duminică pe Arena Națională
Foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
19 oct. 2025, 15:06, Sport

Partida de la Arad va începe la ora 17.30. Se vor întâlni două vecine de clasament. UTA şi Oţelul ocupă locurile 7 şi 8 la egalitate de puncte, 16.

Derbiul Dinamo-Rapid va începe la ora 20.30. Partida se va juca pe Arena Naţională. Dinamoviştii sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, iar Rapid se află pe poziţia a treia, cu 25 de puncte.

Vineri, în prima partidă a etapei, Farul Constanţa şi FC Argeş au încheiat la egalitate, scor 0-0. Sâmbătă s-au desfăşurat partidele U Cluj-FC Botoşani, scor 0-2, Univ.Craiova-Unirea Slobozia 3-1 şi Metaloglobus Bucureşti-FCSB 2-1.

În urma acestor rezultate, FC Botoşani şi-a asigurat poziţia de lider în Superliga de fotbal pentru încă minimum o etapă. La doar un punct în urma moldovenilor se află Univ. Craiova.