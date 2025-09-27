Dinamo a câştigat meciul împotriva campioanei Baia Mare, în etapa a 3-a Cupei României la rugby

Dinamoviştii au câştigat cu scorul de 33-30, după o lovitură de penalitate transformată în ultimele minute de joc.

Jucătorul dinamovist Mihai Graure a fost desemnat MVP-ul partidei.

Dinamo a obţinut, astfel, a treia victorie din trei partide, conducând în clasamentul competiţiei.

Pentru Baia Mare este a doua înfrângere, după cea din prima etapă, pe teren propriu, cu Steaua Bucureşti.

În celelalte două partide ale etapei, Rapid a învins, pe teren propriu, pe Steaua Bucureşti, scor 15-3, Ionuţ Spiridon, de la gazde, fiind desemnat MVP, iar SCM Timişoara a surclasat, în deplasare, pe Universitatea ELBI Cluj, scor 73-0, fundaşul bănăţenilor David Bălan fiind desemnat MVP.