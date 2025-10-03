Superliga: Unirea-Dinamo, vineri, în deschiderea etapei a 12-a

În 30 august 2025, Unirea Slobozia – U Cluj 0-1, a fost singura înfrângere suferită de ialomițeni în ultimele opt etape, în rest au patru victorii și trei remize.

De cealaltă parte, bucureștenii nu au mai pierdut în campionat din 27 iulie 2025, Oțelul-Dinamo 2-1. Au urmat cinci succese și trei rezultate de egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în stagiunea precedentă, când Dinamo a câștigat ambele partide din sezonul regulat, 1-0 pe teren propriu și 3-1 în deplasare.