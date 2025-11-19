Stephen Curry urcă pe locul 22 în topul marcatorilor din NBA, depășindu-l pe Vince Carter

Performanța a venit într-un meci în care Stephen Curry a înscris 34 de puncte, chiar dacă Golden State Warriors a pierdut cu 113-121 în fața Orlando Magic.

Cu un total de 25.749 puncte, Curry l-a întrecut pe Carter cu 21 de puncte.

„Este întotdeauna o onoare să treci peste nume mari ca acesta”, a spus Curry, citat de AP, amintind de legătura personală cu fostul star al echipei Toronto Raptors.

Tatăl său, Dell Curry, și-a încheiat cariera la Toronto, unde Vince Carter își începea ascensiunea, iar Stephen Curry, copil la acea vreme, obișnuia să joace unu la unu cu Carter la facilitățile echipei.

„Există anumite nume care sunt mai speciale decât altele, datorită istoriei comune. Tata a jucat cu Vince, iar eu și fratele meu eram mereu în jurul organizației Raptors. Am jucat cu Vince unu la unu… acum totul se leagă. Este ceva cu adevărat special”, a adăugat Curry.

Următorul prag pentru Stephen Curry este Kevin Garnett, fostul mare jucător al Timberwolves, Celtics și Nets, care a încheiat cariera cu 26.071 puncte.

La media actuală de 29,1 puncte pe meci, Curry ar putea să-l depășească până la mijlocul lunii decembrie. Pe termen lung, Curry are șansa să încheie cariera în top 10 all-time, ceea ce i-ar consolida statutul de unul dintre cei mai mari jucători din istoria NBA.

Momentul a coincis cu o zi festivă pentru Warriors: înainte de meci, debutantul Will Richard a primit inelul de campion NCAA cu Florida într-o ceremonie surpriză.

Curry și-a marcat propriul moment istoric cu un coș de trei puncte în sfertul al doilea, consolidându-și statutul de legendă vie a baschetului.