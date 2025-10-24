FC Argeș și Dinamo au încheiat la egalitate derby-ul etapei 14 din Superliga, scor 1-1

Kennedy Boateng a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 35, după un corner executat de Armstrong, dar fostul dinamovist Robert Moldoveanu a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, profitând de o deviere decisivă a lui Stoinov.

În prima parte, Dinamo a controlat posesia (68-32%), dar nu a reușit să creeze pericol consistent, în timp ce FC Argeș a mizat pe contraatacuri și faze fixe.

În partea a doua, gazdele au încercat să preseze mai mult, însă jocul s-a desfășurat într-un ritm fragmentat, fără mari oportunități de poartă. Singurele momente notabile au fost șuturile lui Milanov și Caio, fără efect asupra scorului.

Dinamo a avut și un gol anulat, în minutul 5, reușit de Musi din foarfecă, acesta fiind, însă, în ofsaid.

După acest meci, Dinamo rămâne pe locul 4 în clasament, cu 24 de puncte, iar FC Argeș pe locul 5, la egalitate de puncte cu bucureștenii, dar cu golaveraj inferior (+4 față de +6).