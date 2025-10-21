Superliga: FC Botoșani se menține pe locul 1, Rapid și Craiova completează podiumul, după 13 etape

După finalul meciurilor din etapa a 13-a, luni noapte, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți cei mai buni jucători din fiecare partidă a rundei:
Farul Constanța – FC Argeș Pitești 0 – 0, Ionuț Vînă (Farul)
FC Universitatea Cluj – FC Botoșani 0 – 2, Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani)
Universitatea Craiova – AFC Unirea Slobozia 3 – 1, Ștefan Baiaram (Universitatea)
FC Metaloglobus București – FCSB 2 – 1, Cornelis Ubbink (Metaloglobus)
UTA Arad – SC Oțelul Galați 0 – 4, Andrezinho (Oțelul)
Dinamo – FC Rapid 0 – 2, Cristian Manea (Rapid – FOTO)
FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 – 2, Soufiane Jebari (FK Csikszereda)
FC Petrolul Ploiești – CFR 1907 Cluj 1 – 0, Denis Radu (Petrolul)
La nivelul golgheterilor, Tănase (FCSB) conduce cu 8 goluri înscrise și o pasă de gol, urmat de Dobre (Rapid) cu 7 goluri și de Mailat (FC Botoșani), cu 6 reușite și 3 pase decisive.
1. FC Botoșani – 28 puncte (golaveraj 26-11)
2. Rapid București – 28 puncte (21-9)
3. Univ. Craiova – 27 puncte (24-14)
4. Dinamo București – 23 puncte (19-13)
5. FC Argeș – 23 puncte (18-14)
6. Oțelul Galați – 19 puncte (19-11)
7. Unirea Slobozia – 18 puncte (16-15)
8. Farul Constanța – 16 puncte (14-17)
9. UTA Arad – 16 puncte (16-20)
10. ‘U’ Cluj – 14 puncte (14-15)
11. CFR Cluj – 13 puncte (19-24)
12. FCSB – 13 puncte (15-20)
13. Petrolul Ploiești – 12 puncte (9-14)
14. Csikszereda M. Ciuc – 12 puncte (16-25)
15. FC Hermannstadt – 10 puncte (10-18)
16. Metaloglobus București – 6 puncte (12-28)