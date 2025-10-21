Superliga: FC Botoșani se menține pe locul 1, Rapid și Craiova completează podiumul, după 13 etape

După 13 etape din Superliga României, echipa FC Botoșani se menține lider extinzându-și seria de victorii consecutive, urmată de Rapid București, la egalitate de puncte, și Universitatea Craiova, la un singur punct în urma primelor două clasate.