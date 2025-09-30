Prima pagină » Sport » Superliga. Craiova pierde teren față de adversare. Tănase, de la FCSB, lider al marcatorilor

Universitatea Craiova se menține pe primul loc al Superligii de fotbal după 11 etape, însă a pierdut, din nou, teren față de principalele urmăritoare, FC Botoșani, Rapid și FC Argeș fiind la doar 2 puncte distanță. Florin Tănase, de la FCSB, ajunge lider al marcatorilor, singurul cu 6 goluri.
Universitatea Craiova a înregistrat al doilea meci consecutiv fără victorie, după remiza cu Dinamo, bucureștenii coborând de pe podium, ajungând pe locul 5. FC Botoșani are cel mai bun golaveraj din campionat, cu +12, înregistrând a șasea victorie a sezonului.

Campioana en-titre, FCSB, a bifat al doilea succes stagional, învingând la limită pe Oțelul Galați, prin golul marcat de Florin Tănase, din penalty, jucător care a ajuns în fruntea clasamentului marcatorilor, cu 6 goluri și o pasă decisivă.

Sebastian Mailat, de la FC Botoșani, rămâne cu 5 goluri și 3 pase decisive, ocupând locul secund în ierarhia golgheterilor.

Luni, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat și lista cu cei mai valoroși jucători din fiecare meci al etapei a 11-a, încheiată luni noapte:

FC Hermannstadt – FC Argeș Pitești 0 – 1, Caio Martins Ferreira (FC Argeș)

Universitatea Craiova – Dinamo 2 – 2, Alexandru Pop (Dinamo)

UTA Arad – FK Csikszereda 0 – 0, Din Alomerović (UTA)

FC Petrolul Ploiești – FC Rapid 0 – 1, Alexandru Pașcanu (Rapid)

Farul Constanța – AFC Unirea Slobozia 1 – 1, Bogdan Țîru (Farul)

FCSB – Oțelul Galați 1 – 0, Juri Cisotti (FCSB)

FC Metaloglobus – FC Botoșani 0 – 2, Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani)

FC Universitatea Cluj – CFR Cluj 2 – 2, Dan Nistor (U Cluj)

Clasamentul Superligii după 11 etape:

1. Univ. Craiova – 24 puncte (21-12 golaveraj)
2. FC Botoșani – 22p (22-10)
3. Rapid București – 22p (16-8)
4. FC Argeș – 22p (18-13)
5. Dinamo București – 20p (18-11)
6. Unirea Slobozia – 18p (15-14)
7. UTA Arad – 16p (15-14)
8. Farul Constanța – 15p (13-14)
9. ”U” Cluj – 14p (13-12)
10. Oțelul Galați – 13p (11-11)
11. FCSB – 10p (13-18)
12. FC Hermannstadt – 10p (9-14)
13. CFR Cluj – 9p (15-20)
14. Petrolul Ploiești – 6p (7-14)
15. Csikszereda M. Ciuc – 5p (10-22)
16. Metaloglobus București – 3p (10-23)

CFR Cluj și Csikszereda au un meci mai puțin disputat.