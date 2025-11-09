Superliga: Egal spectaculos între Hermannstadt și FCSB, scor 3-3, în etapa a 16-a

Cele două echipe au încheiat partida la egalitate, scor 3-3.

Golurile sibienilor au fost înscrise de Chițu în minutele 26 și 54 și Luca Stancu în minutul 87.

FCSB a marcat prin Thiam în minutul 4, Miculescu, în minutul 63 și Politic în minutul 90+3.

Echipa antrenată de Charalambous ocupă locul 9, cu 20 de puncte acumulate în 16 meciuri, în timp ce Hermannstadt se află pe poziția a 15-a, cu 11 puncte.

Echipele de start

FC Hermannstadt (3-5-2): Muțiu – Căpușă, Bejan, Karo – L. Stancu, D. Albu, Ivanov, Al. Oroian, Ciubotaru – Chițu, Neguț

Rezerve: I. Pop, Issah, Bârstan, D. Batista, Biceanu, Gândilă, Mihart, Tavares, Vuc, S. Buș, Gjorgjievski

Absent: Selimovic (suspendat), I. Stoica, Balaure, Căbuz (accidentați)

Antrenor: Marius Măldărășanu

FCSB (4-2-3-1): Zima – Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic – Lixandru, Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam

Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian

Absenți: Chiricheș, V. Crețu, Dawa, M. Popescu (accidentați), Pantea (suspendat)

Antrenor: Elias Charalambous