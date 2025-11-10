Trei echipe cu câte doi jucători în echipa etapei a 16-a din Superliga de fotbal. Adrian Mihalcea, antrenorul rundei

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 16-a, potrivit LPF:

Portar

Stefan Krell (Petrolul Ploiești) – Din nou, portarul prahovenilor a închis perfect poarta și prinde ,,Echipa etapei” pentru a doua rundă la rând.

Fundași

Luca Stancu (FC Hermannstadt) – Titularizat de către Marius Măldărășanu, puștiul din banda dreaptă a sibienilor a făcut un meci de-a dreptul încântător! A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Ionuț Larie (Farul Constanța) – O prestație de lider! Pe lângă penalty-ul transformat, în defensivă a fost ca un zid în fața adversarilor.

Alexandru Pașcanu (FC Rapid) – A înscris cu un șut de la distanță al doilea său gol din campionatul în curs.

Risto Radunovic (FCSB) – Experimentatul fundaș muntenegrean a contribuit decisiv la două dintre golurile reușite de roș-albaștri.

Mijlocași

Ionuț Vînă (Farul Constanța) – A marcat un gol de generic și a scos un penalty. Trece printr-o perioadă foarte bună.

Luca Mihai (UTA Arad) – A înscris primul său gol în SuperLigă, reușita sa deschizând drumul arădenilor spre o victorie mare.

Dan Nistor (Universitatea Cluj) – Deși a evoluat mai puțin de 40 de minute, a reușit o dublă prin care a adus liniște în tabăra ardelenilor.

Atacanți

Mamoudou Karamoko (Dinamo) – A izbutit o dublă și a ajuns la cinci goluri marcate în sezonul actual.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) – A punctat de două ori în poarta deținătoarei titlului. Are 59 de goluri marcate în principala competiție internă.

Alexandru Musi (Dinamo) – Principalul pericol pentru adversari. Gol și penalty scos.

Antrenorul etapei

Adrian Mihalcea (UTA Arad) – A gestionat perfect deplasarea de la Craiova, reușind să se întoarcă la Arad cu toate cele trei puncte.