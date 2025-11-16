FRF denunță atmosfera ostilă de la Zenica și va sesiza FIFA: „Scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire”

FRF acuză huiduirea imnului României, scandări xenofobe persistente și o gestionare deficitară a incidentelor de către arbitraj.

FRF transmite într-un comunicat că „scandările xenofobe s-au auzit încă de la încălzire”, iar momentul intonării imnului național al României, care „ar trebui să fie un act de respect reciproc între națiuni”, a fost întâmpinat cu huiduieli „atât de zgomotoase încât imnul aproape că nu s-a mai auzit în arena din Zenica”.

FRF spune că regretă profund această atitudine și reamintește că respectarea simbolurilor naționale este „un gest elementar de fair-play”.

Federația notează că xenofobia din tribune a continuat pe durata partidei, fiind observată și de arbitrul Michael Oliver abia în minutul 55, după sesizările repetate ale staffului român.

Procedura UEFA în trei pași, activată târziu

În întreruperea provocată de accidentarea lui Marius Marin, arbitrul Michael Oliver „a anunțat declanșarea procedurii în trei pași”, solicitând efectuarea unui anunț oficial pentru oprirea scandărilor. Acesta a fost făcut doar în limba locală și „întâmpinat cu fluierături”.

Scandările au reapărut spre final, însă „arbitrul a ales să nu intervină”.

Deși oficialii români „au insistat și i-au repetat că încă se scandează, nu a existat nicio reacție din partea domnului Oliver”.

Sesizare către FIFA privind organizarea meciului și comportamentul fanilor gazdă

FRF denunță și modul în care fanii români au fost scoși din stadion, descriind intervenția drept „agresivă”.

„Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați”, transmite FRF, subliniind că orice evacuare trebuie să respecte „demnitatea spectatorilor”.

Departamentul juridic al Federației pregătește o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, în care va reclama „organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă”.

FRF condamnă și un incident produs de un grup de suporteri români

Federația Română de Fotbal notează „cu regret” și gestul unor suporteri români care au afișat un mesaj jignitor evocând un comandant militar condamnat pentru crime împotriva umanității.

FRF „respinge categoric și cu fermitate un astfel de comportament”.

La meciul România – San Marino FRF va implementa o campanie națională dedicată combaterii discriminării, lansată sub mesajul: „fotbalul trebuie să rămână un spațiu al unității și al respectului reciproc”.