Petrolul – Oțelul, Dinamo – Csikszereda și Rapid – FC Argeș, sâmbătă, în Superligă

Partida Petrolul Ploiești – Oțelul Galați este programată la ora 14.30.

Prahovenii sunt neînvinși în ultimele patru etape, interval în care au înregistrat două victorii și două remize. În același interval, gălățenii au câștigat trei partide, singurul insucces fiind cel de pe teren propriu cu U Cluj, scor 1-2.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 43 de ori, de 16 ori au câștigat prahovenii, de 14 ori s-au impus gălățenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate, scrie LPF în avancronica meciului.

De la ora 17.30, Dinamo București întâlnește FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

19 octombrie 2025, Dinamo – Rapid 0-2, a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 12 etape, în rest au șapte succese și patru remize. Ciucanii au pierdut în runda precedentă, 0-3 cu Farul (deplasare), insuccesul venind după o serie pozitivă formată din două victorii și șase rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 14 iulie 2025, FK Csikszereda – Dinamo 2-2 (M. Sivis – autogol, Z. Bodo / Al. Musi, E. Gnahore).

Meciul FC Rapid-FC Argeș este programat de la ora 20.30.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 77 de ori, de 37 de ori au câştigat bucureştenii, de 24 de ori s-au impus piteştenii, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate.