Clasamentul Superligii la finalul turului sezonului regulat: FC Botoşani liderul surpriză

1. FC Botoşani – 32 puncte, +17 golaveraj
2. Rapid Bucureşti – 32p, +15
3. Universitatea Craiova – 29p, +10
4. Dinamo Bucureşti – 27p, +7
5. FC Argeş – 27p, +5
6. Oţelul Galaţi – 22p, +9
7. Farul Constanţa – 22p, +2
8. FCSB – 19p, +1
9. UTA Arad – 19p, –6
10. Unirea Slobozia – 18p, –3
11. ‘U’ Cluj – 17p, –2
12. Petrolul Ploieşti – 14p, –5
13. CFR Cluj – 13p, –8
14. Csikszereda M. Ciuc – 13p, –12
15. FC Hermannstadt – 10p, –12
16. Metaloglobus Bucureşti – 7p, –18
Florin Tănase (FCSB) – 9 goluri
Andrei Dobre (Rapid Bucureşti) – 8 goluri
Sebastian Mailat (FC Botoşani) – 6 goluri
Sasa Nsimba (Universitatea Craiova) – 6 goluri
Jovan Lukic (‘U’ Cluj) – 6 goluri
Valentin Costache (UTA Arad) – 5 goluri
Alexandru Isfan (Farul Constanţa) – 5 goluri
Paulinho (Oţelul Galaţi) – 5 goluri
Zoran Mitrov (FC Botoşani) – 4 goluri