Clasamentul Superligii la finalul turului sezonului regulat: FC Botoşani liderul surpriză

Turul sezonului regulat din Superliga de fotbal s-a încheiat luni noapte, odată cu ultimele două meciuri ale etapei a 15-a. FC Botoşani ocupă, surprinzător, prima poziţie, cu 32 de puncte, urmată de Rapid Bucureşti, tot cu 32 de puncte, şi de Universitatea Craiova - 29 puncte.