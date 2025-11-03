Prima pagină » Sport » Clasamentul Superligii la finalul turului sezonului regulat: FC Botoşani liderul surpriză

Turul sezonului regulat din Superliga de fotbal s-a încheiat luni noapte, odată cu ultimele două meciuri ale etapei a 15-a. FC Botoşani ocupă, surprinzător, prima poziţie, cu 32 de puncte, urmată de Rapid Bucureşti, tot cu 32 de puncte, şi de Universitatea Craiova - 29 puncte.
1. FC Botoşani – 32 puncte, +17 golaveraj

2. Rapid Bucureşti – 32p, +15

3. Universitatea Craiova – 29p, +10

4. Dinamo Bucureşti – 27p, +7

5. FC Argeş – 27p, +5

6. Oţelul Galaţi – 22p, +9

7. Farul Constanţa – 22p, +2

8. FCSB – 19p, +1

9. UTA Arad – 19p, –6

10. Unirea Slobozia – 18p, –3

11. ‘U’ Cluj – 17p, –2

12. Petrolul Ploieşti – 14p, –5

13. CFR Cluj – 13p, –8

14. Csikszereda M. Ciuc – 13p, –12

15. FC Hermannstadt – 10p, –12

16. Metaloglobus Bucureşti – 7p, –18

Topul marcatorilor la finalul turului:

Florin Tănase (FCSB) – 9 goluri

Andrei Dobre (Rapid Bucureşti) – 8 goluri

Sebastian Mailat (FC Botoşani) – 6 goluri

Sasa Nsimba (Universitatea Craiova) – 6 goluri

Jovan Lukic (‘U’ Cluj) – 6 goluri

Valentin Costache (UTA Arad) – 5 goluri

Alexandru Isfan (Farul Constanţa) – 5 goluri

Paulinho (Oţelul Galaţi) – 5 goluri

Zoran Mitrov (FC Botoşani) – 4 goluri