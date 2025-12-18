Leo Grozavu, antrenorul FC Botoșani: A fost o toamnă fantastică. Cea mai bună din istoria clubului

„A fost o toamnă fantastică. N-aș vrea să par lipsit de modestie, dar cred că a fost cea mai bună din istoria clubului. Am întâlnit aici un grup extraordinar, foarte unit. În afară de faptul că sunt jucători care și-au arătat calitatea, au fost și niște băieți de caracter. De la începutul campionatului nu au existat probleme, iar asta s-a văzut în prestațiile de pe teren”, a spus Leo Grozavu, în conferința organizată joi, înaintea ultimului meci al anului din campionat, cu CFR Cluj, programat vineri.

„Noi am arătat o formă bună. Sunt sigur că suntem una dintre protagoniste, pentru că nu e ușor ca după 20 de meciuri să ai doar două înfrângeri într-un campionat în care activează foarte multe echipe cu tradiție, cu istorie, cu jucători foarte valoroși”, a mai spus antrenorul FC Botoșani.

În perspectiva continuării sezonului, Grozavu a avertizat că echipa nu trebuie să se oprească aici, obiectivul rămânând calificarea în play-off.

„Sezonul este foarte lung, mai sunt multe meciuri din campionatul regulat. Ne dorim să ajungem în play-off, pentru că ar însemna realizarea obiectivului mult mai repede decât ne-am propus”, a afirmat antrenorul.

Leo Grozavu: Nu aș fi supărat, dacă nu ar veni niciun jucător nou

Întrebat despre eventuale transferuri, Grozavu a explicat că echipa se poate baza și pe actualul lot, deși este loc de îmbunătățiri. Totodată, omogenitatea grupului este un atu important.

„De fiecare dată este nevoie de jucători, orice antrenor vrea să-și întărească echipa. Dar, în același timp, nu pot să spun că, dacă n-ar veni nimeni, aș fi supărat. Pentru că acești băieți au dus greul în acest campionat. Cred că se poate continua cu lotul actual. Dacă vor fi plecări, trebuie să fie echilibrate de sosiri, pentru că locurile vacante nu sunt foarte multe. Omogenitatea este foarte importantă și FC Botoșani a arătat-o. Sunt jucători care cunosc ce înseamnă FC Botoșani. Deci, ei au reușit să se exprime la adevărata lor valoare, la calitățile lor. De asta, nu văd o mare problemă dacă nu ar veni jucători. Dacă dorim să aducem jucători, trebuie să fie mai buni decât cei care sunt aici. În niciun caz doar să facă act de prezență sau să facă o concurență neloială”, a mai spus Leo Grozavu.

Despre meciul cu CFR Cluj, programat vineri seară, pe teren propriu, de la ora 20:00, antrenorul FC Botoșani a spus că are încredere că jucătorii săi sunt motivați pentru un rezultat pozitiv.

„Sigur că întâlnim un adversar foarte puternic. O echipă care în ultimii 10 ani a fost una dintre protagonistele campionatului. Foarte multe campionate câștigate. Un club bine organizat, cel puțin până în ultimul campionat. Aici au mai apărut unele probleme. Și de la venirea lui Daniel Pancu sigur că și-a regăsit și motivația. Pentru că este un antrenor care a fost mare jucător și știe foarte bine să-și motiveze echipa. Deci mai mult ca sigur va fi o partidă dificilă. Dar, am mare încredere în băieți. I-am văzut pe tot parcursul acestei toamne și chiar și în această săptămână motivați. Nu așa cum se întâmplă de obicei, la ultimul meci, când toată lumea se gândește la vacanță. După acest meci, cred că toți merită o vacanță, alături de familie și prieteni, pentru a-și reîncărca bateriile pentru anul viitor”, a concluzionat Leo Grozavu.