Meciurile UTA Arad – Petrolul și FC Botoșani – Rapid închid etapa a 19-a din Superliga de fotbal

UTA și Petrolul se întâlnesc într-un duel direct cu implicații pentru calificarea în play-off în Superliga de fotbal. Arădenii au câștigat trei dintre ultimele patru meciuri de campionat, perioadă care le-a permis să reintre în cursa pentru locurile 1–6.

UTA se află pe locul 10, cu 25 de puncte, la doar două puncte de ocupanta poziției a șasea, Oțelul Galați.

Petrolul traversează, de asemenea, o serie pozitivă de șapte jocuri fără înfrângere, contabilizând trei victorii și patru egaluri. Cu 19 puncte, Petrolul ocupă locul 12.

Cele două formații s-au mai întâlnit de 58 de ori în principala competiție internă. Bilanțul consemnează 26 de victorii pentru UTA, 21 pentru Petrolul și 11 partide încheiate la egalitate.

Prima confruntare a avut loc la 17 august 1952, când victoria a revenit arădenilor, iar cel mai clar succes a fost consemnat la 7 octombrie 1956, când prahovenii – conduși de Ilie Oană – s-au impus cu 9-0.

Ultimul duel direct datează din 1 august 2025, când UTA s-a impus în deplasare cu 2-1. La nivelul duelului antrenorilor, tehnicianul prahovenilor, Eugen Neagoe, conduce în meciurile cu Adrian Mihalcea, având două victorii din patru întâlniri.

Duelul primelor clasate din Superliga: FC Botoșani – Rapid

Ziua se încheie cu meciul etapei, confruntarea directă dintre locul 1 și locul 2. Rapid vine în Moldova cu cel mai bun atac din campionat, înscriind 33 de goluri în 18 etape, în timp ce Botoșani prezintă cea mai solidă defensivă, primind doar 14 goluri, doar unul din situație de contraatac.

Botoșani a pierdut un singur meci pe teren propriu în acest an calendaristic în Superligă, 0-1 cu Oțelul (14 aprilie). În restul partidelor a înregistrat nouă victorii și opt remize.

Rapid a cedat în ultima deplasare, 0-3 cu CFR Cluj, rezultat care a oprit o serie de 13 meciuri fără înfrângere în campionat în afara Bucureștiului.

Confruntarea propune și un duel direct între doi dintre cei mai în formă jucători ofensivi ai campionatului: Sebastian Mailat (FCB) – 8 goluri și 3 assisturi, respectiv Alexandru Dobre (Rapid) – 10 goluri și două pase decisive.

În întâlnirile directe din campionat, Rapid s-a impus de cinci ori, Botoșani de două, iar cinci meciuri s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel a avut loc la 4 august 2025, Rapid impunându-se cu 2-1.