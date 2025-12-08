Prima pagină » Sport » Neymar anunță că se va opera la genunchi, după ce a ajutat echipa Santos să evite retrogradarea

Santos a evitat retrogradarea în ultima etapă a campionatului Braziliei, după victoria cu 3-0 împotriva lui Cruzeiro, duminică, la São Paulo. Neymar, revenit la clubul la care s-a format, a contribuit decisiv în finalul sezonului și a confirmat după meci că va suferi o operație la genunchiul stâng.
Petre Apostol
08 dec. 2025, 09:03, Sport

Santos, echipa legendarului Pelé, care retrogradase pentru prima oară în istorie în 2023, a reușit să se mențină în Serie A, încheind sezonul pe locul 12, cu 47 de puncte. Thaciano (minutele 26 și 28) și João Schmidt (60) au înscris golurile succesului cu Cruzeiro, după ce Neymar bifase anterior un gol împotriva lui Sport Recife și un hat-trick în victoria cu 3–0 în fața lui Juventude.

Starul de 33 de ani, Neymar, marcat de recuperarea dificilă după ruptura de ligamente suferită într-un meci al naționalei în 2023, a evoluat în 19 dintre cele 38 de etape ale sezonului și a înscris opt goluri.

„Am venit să ajut cât de mult pot. Au fost săptămâni grele pentru mine. Dacă nu era sprijinul celor din jur, nu aș fi jucat aceste meciuri”, a declarat Neymar, potrivit AP, precizând că urmează o perioadă de repaus înaintea operației la genunchiul piciorului stâng. Brazilianul a evitat să ofere detalii suplimentare despre intervenție.

Neymar a reiterat că speră să fie inclus în lotul Braziliei pentru Cupa Mondială din 2026, selecționerul Carlo Ancelotti afirmând anterior că îl va convoca doar dacă va fi apt din punct de vedere fizic.

Flamengo este noua campioană a Braziliei, după ce și-a asigurat al nouălea titlu în urma victoriei cu 1–0 în fața lui Ceara, titlu obținut după ce își trecuse în palmares și Copa Libertadores, luna trecută.

