Mihai Silvășan, după meciul U-BT Cluj cu Partizan, care a umplut BTArena: Atmosfera a fost senzațională

„Atmosfera a fost senzațională, sunt foarte mândru că am putut face parte dintr-un asemenea eveniment. Țin să mulțumesc suporterilor pentru prezență și pentru susținere. Au umplut sala și îmi pare rău că nu am reușit să ne bucurăm împreună cu ei de o victorie”, a declarat antrenorul campioanei României – U-BT Cluj, Mihai Silvășan, într-o conferință.

Coregrafia spectaculoasă pregătită de fanii clujeni a întârziat startul meciului câteva minute.

Meciul, ultimul din turul Grupei A a ABA League, a început cu un start excelent al gazdelor, care au condus cu 12-2 după doar trei minute, însă experiența adversarilor și rotația limitată a lui U-BT au înclinat balanța spre formația sârbă.

U-BT a controlat primul sfert, conducând în două rânduri la zece puncte, însă Partizan a revenit și a intrat la pauză în avantaj, 38-45. Repriza secundă i-a găsit pe sârbi mai lucizi, aceștia desprinzându-se decisiv la 46-58, în urma unui slam-dunk spectaculos reușit de Bonga. În ultimele minute, U-BT a încercat o revenire, apropiindu-se la șapte puncte cu un minut rămas, însă Partizan a gestionat finalul și a plecat cu victoria din BTArena.

„Sunt foarte mândru de jucătorii noștri pentru felul în care au abordat această partidă și felul în care s-au prezentat. Chiar dacă au greșit pe alocuri, greșelile sunt omenești, fac parte din meseria noastră, însă dacă ai atitudinea potrivită, se pot îndrepta și poți merge mai departe mai puternic. Cred că avem clădită o echipă care să facă acest lucru”, a mai spus antrenorul campioanei României.

„Cred eu că am început meciul extrem de bine, concentrați, cu o intensitate bună și cu o atitudine corectă. (…) ne-a lipsit o rotație puțin mai lungă, iar aici mă refer la jucătorul nou, la Ceaser, care e un jucător energic, de viteză, de luptă”, a mai spus Silvășan.

Pivotul U-BT Cluj, Dušan Miletić: „A fost cu adevărat incredibil”

„Le mulțumesc mult oamenilor din acest club și fanilor, pentru că a fost cu adevărat incredibili. Desigur, ar fi fost mai bine dacă am fi câștigat, dar sezonul e lung și sunt sigur că vom câștiga mult mai multe meciuri în fața lor”, a completat și pivotul sârb al clujenilor, Dušan Miletić.

„Cred că am început meciul foarte bine, iar apoi am jucat cumva în ritmul lor. (…) meciul putea să meargă și în altă direcție, că am fi putut câștiga. Partea bună e că am făcut unele greșeli și, dacă le corectăm, avem mult spațiu de îmbunătățire, mai ales acum, pentru că suntem la jumătatea sezonului”, a încheiat el.

Echipa clujeană se deplasează imediat în Turcia, acolo unde va întâlni, miercuri, Bahcesehir în a 10-a etapă din EuroCup, meci esențial în cursa pentru play-off.