Baschetbalistul campioanei Românei U-BT Cluj, Karel Guzman, desemnat MVP în etapa 6 din ABA League

Guzman a încheiat partida cu 17 puncte, 13 recuperări, 4 pase decisive, 5 intercepții și un indice de eficiență de 34, în mai puțin de 33 de minute petrecute pe teren.

Performanța sa i-a adus cel mai mare indice de eficiență al etapei și a contribuit la victoria echipei U-BT Cluj-Napoca cu o diferență de 21 de puncte, scor 97-76.

Pentru U-BT Cluj, succesul cu Borac a reprezentat a treia victorie a sezonului, în cinci partide, ocupând în prezent locul 4 în clasamentul Grupei A, în urma echipelor Dubai (6-0), Partizan (4-1), Igokea (4-1).

Următorul meci al clujenilor din Liga Adriatică este programat vineri, pe terenul echipei muntenegrene SC Derby Podgorica, care ocupă locul 6 în grupă, cu două victorii în șase partide.