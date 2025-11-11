Prima pagină » Sport » Baschetbalistul campioanei Românei U-BT Cluj, Karel Guzman, desemnat MVP în etapa 6 din ABA League

Baschetbalistul campioanei Românei U-BT Cluj, Karel Guzman, desemnat MVP în etapa 6 din ABA League

Karel Guzman, jucătorul campioanei României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a fost desemnat marți MVP-ul etapei a 6-a a sezonului din Liga Adriatică (ABA League), după prestația remarcabilă din meciul echipei clujene câștigat cu Borac Mozzart, sâmbătă seară, la BT Arena.
Sursa foto: U-BT Cluj-Napoca, ABA League
Petre Apostol
11 nov. 2025, 12:36, Sport

Guzman a încheiat partida cu 17 puncte, 13 recuperări, 4 pase decisive, 5 intercepții și un indice de eficiență de 34, în mai puțin de 33 de minute petrecute pe teren.

Performanța sa i-a adus cel mai mare indice de eficiență al etapei și a contribuit la victoria echipei U-BT Cluj-Napoca cu o diferență de 21 de puncte, scor 97-76.

Pentru U-BT Cluj, succesul cu Borac a reprezentat a treia victorie a sezonului, în cinci partide, ocupând în prezent locul 4 în clasamentul Grupei A, în urma echipelor Dubai (6-0), Partizan (4-1), Igokea (4-1).

Următorul meci al clujenilor din Liga Adriatică este programat vineri, pe terenul echipei muntenegrene SC Derby Podgorica, care ocupă locul 6 în grupă, cu două victorii în șase partide.

