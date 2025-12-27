Draper renunță la Australian Open: mister în jurul accidentării

Jack Draper nu va participa la Australian Open 2025. Jucătorul britanic de tenis și-a anunțat retragerea din primul Grand Slam al sezonului. Accidentarea la braț îl ține departe de terenuri de peste patru luni.

Anunț surprinzător cu două săptămâni înainte de Australian Open

Cu două săptămâni înainte de Australian Open, Draper a făcut un anunț surprinzător. „A fost o decizie foarte complicată și dificilă”, a spus britanicul într-un videoclip pe rețelele de socializare.

„Mai ales pentru că trebuie să renunț la un turneu de Grand Slam. Am avut de-a face cu multe momente negative în cariera mea, dar cred că acesta este cel mai dificil dintre toate”, a adăugat el.

Misterul accidentării la braț

Problema la braț l-a împiedicat pe Draper să continue la US Open în august 2024. Sportivul însuși spera să o rezolve în câteva săptămâni. În schimb, l-a ținut departe de terenuri din august până acum.

Mulți încep să se întrebe care este adevărata natură a accidentării la cot. Îngrijorarea pentru viitorul său devine serioasă.

De la rival al lui Sinner și Alcaraz la incertitudine

Ascensiunea lui Draper în 2024 a fost spectaculoasă. Britanicul a demonstrat că are ceea ce trebuie pentru a fi al treilea jucător în competiția dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Stângaci și puternic fizic, părea să aibă toate șansele să aspire la un Grand Slam. Acum lucrurile au luat o turnură îngrijorătoare.

Sezon dezastruos pentru britanic

Draper a fost nevoit să rateze întreaga parte finală a sezonului 2024. A ratat și ATP Finals. Acum ratează și Australian Open, primul mare turneu al anului.

Britanicul este în pericol de a aluneca tot mai jos în clasament. Riscă să înceapă sezonul 2025 cu un mare decalaj de recuperat.

„Este o situație ciudată. Abia aștept să revin la joc în 2025”, a declarat Draper.

Draper intrase în top 20 mondial după o primă jumătate de sezon excelentă. Accidentarea misterioasă îi pune sub semnul întrebării viitorul în circuitul ATP.