Prima pagină » Sport » În fața a 10.000 de fani, U-BT pierde în fața lui Partizan, de opt ori câștigătoare a ABA League

În fața a 10.000 de fani, U-BT pierde în fața lui Partizan, de opt ori câștigătoare a ABA League

Campioana României la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, a pierdut, duminică seara, în fața a 10.000 de fani, în BT Arena, în fața echipei Partizan Belgrad, într-o partidă din ABA League.
În fața a 10.000 de fani, U-BT pierde în fața lui Partizan, de opt ori câștigătoare a ABA League
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
07 dec. 2025, 22:45, Sport

Scorul a fost 85-92 pentru echipa din Serbia, formație cu 51 de trofee în palmares. În ABA League, sârbii dețin recordul, cu opt ediții în care au pășit pe prima treaptă a podiumului.

Cele mai multe puncte le-au marcat Guzman (20), Miletic (18) și Creek (14) pentru clujeni, respectiv Bonga și Washington (câte 19) pentru oaspeți.

A fost un adevărat spectacol și în tribunele BT Arena, unde fanii au pus în scenă o coregrafie specială.

„Este aceasta cea mai bună atmosferă dinaintea meciului din acest sezon? BT Arena din Cluj-Napoca este plină până la refuz, cu 10.000 de fani care urmăresc meciul dintre U-BT Cluj-Napoca și KK Partizan”, au scrie pe Facebook cei de la ABA League, competiție în care echipa clujeană este la prima participare.

Recomandarea video

Jurnalista Ondine Gherguț reclamă că a fost căutată de poliție pentru că a îndemnat la votarea unui candidat ”integru și moral” pentru Primăria București, fără să dea nume
G4media
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde
Gandul
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Cancan
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport
Băluță a intrat pe ușa din dos la sediul central înainte cu două ore de anunțarea rezultatelor. Liderii PSD s-au ascuns de presă
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor