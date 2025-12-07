În fața a 10.000 de fani, U-BT pierde în fața lui Partizan, de opt ori câștigătoare a ABA League

Scorul a fost 85-92 pentru echipa din Serbia, formație cu 51 de trofee în palmares. În ABA League, sârbii dețin recordul, cu opt ediții în care au pășit pe prima treaptă a podiumului.

Cele mai multe puncte le-au marcat Guzman (20), Miletic (18) și Creek (14) pentru clujeni, respectiv Bonga și Washington (câte 19) pentru oaspeți.

A fost un adevărat spectacol și în tribunele BT Arena, unde fanii au pus în scenă o coregrafie specială.

„Este aceasta cea mai bună atmosferă dinaintea meciului din acest sezon? BT Arena din Cluj-Napoca este plină până la refuz, cu 10.000 de fani care urmăresc meciul dintre U-BT Cluj-Napoca și KK Partizan”, au scrie pe Facebook cei de la ABA League, competiție în care echipa clujeană este la prima participare.