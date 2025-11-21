U-BT Cluj, deplasare la Belgrad pentru duelul cu FMP, în Liga Adriatică / Silvășan: Evident că ne dorim să câștigăm

U-BT Cluj vine după o serie excelentă de trei victorii consecutive, în timp ce adversarii din Serbia au pierdut în runda precedentă, ceea ce face ca duelul să fie unul între două formații aflate în stări de spirit diferite. Clujenii au un bilanț de 4–2 în Liga Adriatică, poziționați ferm în zona locurilor de playoff, în timp ce FMP se află imediat sub linie, cu 3–3, și are nevoie de un succes pentru a încheia pauza de noiembrie între primele patru poziții.

Meciul are loc în cadrul rundei marcate de campania „Break the silence, end the violence”, inițiativă în Liga Adriatică dedicată combaterii violenței domestice. Jucătorii vor purta o urmă de ruj roșu sub ochi și tricouri speciale în timpul încălzirii, iar tribunelor li se vor adăuga flori în semn de omagiu pentru victime.

Pentru U-BT Cluj, un nou succes în Serbia ar fi extrem de valoros, având în vedere că FMP este una dintre rivalele directe în lupta pentru Top 8. Gazdele, pe de altă parte, își joacă șansa de a urca în zona de playoff înaintea pauzei competiționale.

Adversara din Belgrad rămâne un club cu tradiție și un lot puternic, chiar dacă a înregistrat schimbări importante în vară. FMP a alternat în acest sezon momente bune și prestații modeste, dar impresionează prin impactul ofensiv al lui Filip Barna, liderul echipei la puncte și al doilea cel mai bun pasator.

Confruntarea directă cea mai așteptată este cea dintre Filip Barna și Daron Russell, cei mai productivi jucători ai celor două formații:

• Filip Barna (FMP) – 19,8 puncte și 2,8 pase decisive pe meci; principalul marcator al sârbilor.

• Daron Russell (U-BT) – 16,2 puncte și 4,4 pase; liderul ofensiv al clujenilor.

Declarații

„Ultimul meci înainte de pauza competițională. Jucăm cu o echipă bună, o echipă care se luptă să fie între primele patru după sezonul regulat. Au armele lor, au jucători talentați în componență, care pot face diferența pentru ei. Noi mergem acolo să ne apărăm foarte bine, să le scădem eficiența, să încercăm să îi ținem pe principalii lor marcatori la un număr mai mic de puncte decât au de obicei, să recuperăm mingile, fiindcă sunt echipa cu cele mai multe recuperări ofensive, și să plecăm pe tranziție, un joc care ne avantajează pe noi. Evident că ne dorim să câștigăm”, a declarat vineri antrenorul principal al campioanei României, Mihai Silvășan.

Tehnicianul a mai precizat și că Patrick Richard nu a efectuat deplasarea, fiind ușor accidentat după meciul cu Hapoel Ierusalem, însă Iverson Molinar va reveni și va evolua.

Totodată, Dušan Miletic a completat: „Jucăm împotriva unei echipe foarte fizice. Sunt pe primul loc la recuperări, au un lot puternic și se luptă cu noi pentru un loc în faza următoare. Va fi cu siguranță un meci greu și cred că trebuie să fim pregătiți mental, pentru că nu va fi ușor deloc să câștigăm, ei jucând foarte bine pe teren propriu”.