Umoja Gibson (Cedevita), MVP-ul etapei 13 în ABA League; Dušan Miletić (Cluj), locul 2 la eficiență în ligă

Umoja Gibson, de la echipa slovenă Cedevita Olimpija, a fost marți desemnat MVP-ul etapei a 13-a din ABA League (Liga Adriatică la baschet masculin). Pivotul de la U-BT Cluj, Dušan Miletić, este al doilea la capitolul eficiență, după 13 etape.
06 ian. 2026, 12:10, Sport

Umoja Gibson a reușit 30 de puncte, o recuperare, 5 pase decisive și o intercepție în victoria echipei sale împotriva Spartak Office Shoes, scor 86-65.

Umoja Gibson a obținut un indice de eficiență de 37 în mai puțin de 23 de minute petrecute pe teren, cel mai mare din runda 13. Pe lângă performanța individuală, contribuția sa a fost esențială pentru succesul echipei, motiv pentru care a fost ales MVP.

După 13 etape, pivotul Dušan Miletić, de la U-BT Cluj-Napoca, se află pe locul doi în clasamentul individual al indicelui de eficiență. El are o medie de 22.25.

Miletić a continuat seria solidă la meciul clujenilor disputat sâmbătă. A încheiat cu un indice de performanță de 16.

Pivotul sârb a contribuit cu 10 puncte, 7 recuperări și un capac, în doar 19 minute jucate.

U-BT Cluj a învins FMP, scor 93-65, obținând a noua victorie din competiție și asigurându-și calificarea în Top 8.

Campioana României ocupă locul al treilea în Grupa A, cu 9 victorii și 3 înfrângeri. Înaintea sa se află doar echipele Dubai (10 victorii din 10 partide) și Partizan Belgrad (10 victorii – o înfrângere). Ambele echipe evoluează în Euroligă.

