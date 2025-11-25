Mykola Kovtaliuk a fost accidentat în minutul 45+2, în urma unui intervenții dure a lui Kennedy Boateng, la o fază pe care arbitrul Sebastian Colțescu nu a sancționat-o.

„Scandalos este că faza a fost trecută nejustificat cu vederea atât de centralul Sebastian Colțescu, cât și de arbitrajul video”, precizează clubul moldovean, într-un comunicat remis marți.

Kovtaliuk a părăsit terenul imediat, iar investigațiile medicale au confirmat un diagnostic sever: fracturi la vertebrele C7 și T1, se arată în comunicatul clubului.

Atacantul va purta un guler cervical în perioada următoare și va efectua noi investigații pentru stabilirea tratamentului complet, mai precizează FC Botoșani.

Mykola Kovtaliuk este al treilea marcator al echipei FC Botoșani, formație care ocupă locul secund în Superligă, ucraineanul de 30 de ani având 4 goluri înscrise în acest sezon.